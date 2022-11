FC Bayern: Youngster Mathys Tel trumpft in Nachwuchs-Nationalmannschaft auf

Neuzugang Mathys Tel hat beim deutschen Rekordmeister sein Können schnell unter Beweis gestellt. Auch bei der französischen Junioren-Nationalmannschaft zeigt der 17-Jährige seine Klasse.

München - In der Bundesliga kam Neuzugang Mathys Tel (17) in seinen ersten sieben Spielen für den FC Bayern auf drei Tore. Und auch bei der französischen U19-Nationalmannschaft läuft es für den Münchner Stürmer. Tel war maßgeblich an den drei Siegen in der Qualifikation für die kommende U-19-Europameisterschaft in Malta verantwortlich.

Tel brilliert mit fünf Scorerpunkten gegen Kasachstan

Schon im Auftaktspiel gegen Kasachstan steuerte der Neuzugang von Stade Rennes drei Tore und zwei Assists zum 7:0-Sieg der Franzosen bei. Zwar blieb Tel im zweiten Spiel gegen die Isländer (2:0) ohne Torbeteiligung, doch dafür meldete sich der Youngster gegen Schottland eindrucksvoll zurück. Mit einem Doppelpack in der Halbzeit brachte der Torjäger seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Am Ende gewann der Nachwuchs des amtierenden Weltmeisters die Partie mit 3:1.

Youngster reist mit breiter Brust zurück nach München

Damit wird der 17-Jährige mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen zurück an die Säbener Straße kommen. Und wenn Tel diese Leistung beim FC Bayern fortsetzt, dürfte das Sturmtalent nach der Winterpause definitiv weitere Einsätze bekommen.