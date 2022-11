Hernández operiert: Ein Ex-Bayern-Star fordert Ersatz

Kreuzbandriss beim WM-Auftaktspiel gegen Australien: Lucas Hernández fällt bei den Bayern ziemlich sicher bis zum Saisonende aus.

München - Der Kampf ums Comeback hat für Lucas Hernández bereits begonnen.

Kreuzbandriss beim WM-Auftakt gegen Australien

Nach seinem - im WM-Auftaktspiel gegen Australien erlittenen Kreuzbandriss - wurde der 26-jährige Franzose am Donnerstag in Innsbruck operiert. Das teilte der FC Bayern mit.

Der durch Professor Christian Fink vorgenommene Eingriff sei erfolgreich verlaufen, Hernández wird seine Reha in den nächsten Tagen in München aufnehmen, hieß es weiter. Und dennoch: Hernández fällt ziemlich sicher bis Saisonende aus. Eine extrem schmerzhafte Nachricht für die Münchner, die drei Titel holen wollen.

Ex-Bayern Spieler Martínez fordert Neu-Verpflichtung

Kommt nun doch noch Ersatz für Hernández? "Wir werden im Winter nichts machen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic kürzlich im "Kicker".

Mittlerweile ist aber auch der Marokkaner Noussair Mazraoui (25/Schwellung am oberen Hüftknochen) verletzt. Ein Ex-Bayer fordert daher nun eine Neu-Verpflichtung im Defensivbereich: Javi Martínez. "Lucas ist der beste Verteidiger im Kader, das ist sehr bitter für ihn, Frankreich und Bayern", sagte Martínez am Freitag: "Die Saison ist lang, vielleicht brauchen sie einen anderen Spieler in der Verteidigung."

De Ligt, Upamecano und Pavard: Optionen in der Abwehr

Mit Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard würde es zwar Optionen im Abwehrzentrum geben, so Martínez, Pavard sei aber in erster Linie Rechtsverteidiger.

Eine Variante hatte der Spanier übrigens noch im Kopf: "Leon Goretzka könnte in der Innenverteidigung spielen - wie ich früher."