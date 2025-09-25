Nach Urbig-Verletzung: Ulreich wird nochmal wichtig für den FC Bayern

Aufgrund der Verletzung von Jonas Urbig wird Sven Ulreich im Traditionsduell gegen Werder Bremen der Stellvertreter von Manuel Neuer, ein Einsatz von Min-jae Kim steht noch auf der Kippe. "Man kann nie sicher sein, ob ein Leistungstal kommt", warnt Trainer Vincent Kompany.

Früher war es ein echtes Duell, die beiden Vereine pflegten eine sportliche Rivalität um Titel und Triumphe. Heute ist der Nord-Süd-Vergleich zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen längst kein Gipfeltreffen mehr.

Die Grün-Weißen aus dem hohen Norden, die am Freitagabend (20.30 Uhr, Sky) zu Gast in der Allianz Arena sind, konnten lediglich eines (ja, richtig gelesen!) der letzten 30 Pflichtspiele gegen den Rekordmeister gewinnen. Das war am 21. Januar 2024, ein 1:0-Überraschungscoup in München, Torschütze Mitchell Weiser, der Ex-Bayer. Dazu kommt ein Remis aus dem November 2020 (1:1).

Eine klare Sache also zum Auftakt des fünften Spieltages? Bayern kommt mit dem Selbstbewusstsein von sieben Erfolgen in den ersten sieben Pflichtspiele der Saison daher – was erstmals seit sieben Jahren gelang. Gelingt gegen Bremen der nächste Dreier, würde man die Startserie ausbauen wie einst unter Trainer Carlo Ancelotti 2016/17.

Kim-Einsatz gegen Bremen steht noch auf der Kippe

Für die Hausherren birgt das 117. Liga-Duell der Traditionsvereine, also der Klassiker unter den Klassikern (kein anderes Aufeinandertreffen gab es in der Bundesliga-Historie so oft), die Gefahr, unerwartet zu stolpern. Letzte Saison folgte Ende September auf sechs Auftakterfolge (der sechste war ein 5:0 in Bremen) eine erste Krise unter Kompany – drei Spiele ohne Sieg, gegen Leverkusen (1:1), bei Aston Villa in der Champions League (0:1) und in Frankfurt (3:3).

Was tun gegen eine Wiederholung? "Man kann nie sicher sein, ob ein Leistungstal kommt", sagte Kompany am Donnerstagvormittag an der Säbener Straße, "und das ist das Schöne am Fußball: Man kämpft mit allem, was man hat gegen eine mögliche Delle oder Talfahrt in einer Saison."

Gegen Werder fehlt den Münchnern neben den Langzeitverletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito (alle im behutsamen Aufbau, wobei Davies am weitesten, sprich am nächsten an der Rückkehr ins Teamtraining scheint) weiter Josip Stanisic (Teilverletzung des Innenbands). Der Einsatz von Min-jae Kim (Wadenprobleme) ist nach seiner Auswechslung beim 4:1 in Hoffenheim weiter fraglich.

Urbig fällt aus: Routinier Ulreich gibt den Neuer-Backup

Nicht dabei: Ersatztorhüter Jonas Urbig (22), der im Training einen Muskelfaserriss an den Adduktoren erlitt. "Wenn alles gut läuft, dann haben wir ihn vielleicht bei Eintracht Frankfurt (am 4. Oktober, d.Red.) zur Verfügung", sagte Kompany, "aber das ist schon sehr schnell. Er ist ein Kämpfer, daher traue ich ihm das zu." Wahrscheinlicher ist eine Rückkehr nach den Oktober-Länderspielen.

Bis dahin gibt Routinier Sven Ulreich (37) den Stellvertreter von Manuel Neuer. "Ganz klar", sagte Kompany. Ulreich, der aus privaten Gründen in der letzten Saison auf viele Reisen verzichtete (sein Sohn Leo verstarb nach langer, schwerer Krankheit) gilt als zuverlässiger Ersatztorhüter und wertvolles Kadermitglied.