Nach Sieg im DFB-Pokal: Bayern-Stars Kane und Olise kassieren Pleite in der Allianz Arena

Nach dem souveränen 6:1 gegen Magdeburg steht der FC Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals. Trotz des Siegs verlassen Harry Kane und Michael Olise die Allianz Arena dennoch mit einer Niederlage.

Harry Kane und Michael Olise lieferten sich nach dem Pokalspiel gegen Magdeburg in den Katakomben der Allianz Arena noch zwei Partien Schach gegen einen Internationalen Meister.

Was für eine Woche für Harry Kane (33)! Am Montag wird der FC-Bayern-Star in London zunächst als bester Torjäger der Saison 2025/26 und kurz darauf noch mit dem Ballon d’Or als Weltfußballer des Jahres 2026 ausgezeichnet. Keine 24 Stunden später gewinnt der FC Bayern sein Pokalspiel gegen Zweitligist Magdeburg souverän mit 6:1, auch wenn der frischgebackene Weltfußballer die gesamte Partie von der Ersatzbank aus mitverfolgte. Gefordert wurde der 33-Jährige in der Allianz Arena nach Abpfiff dann aber doch noch und das auf unerwartetem Terrain – und zwar am Schachbrett.

Weltbekannter Schach-Star zu Gast in der Allianz Arena

Unter den Zuschauern in der Allianz Arena war auch Levy Rozman (30). Der US-Amerikaner ist Schachspieler im Rang eines Internationalen Meisters. Mit seinem Twitch- und YouTube-Kanal GothamChess ist Rozman einer der einflussreichsten Streamer und YouTuber zum Thema Schach. Rozman ist derzeit in Europa auf Tournee, machte diese Woche Station in München und nutzte die Gelegenheit, sich ein Spiel des FC Bayern in der Allianz Arena anzusehen.

Doch wie kam es nach dem Pokalspiel zur Schachpartie zwischen Kane und Rozman? In einem Video bei YouTube erklärt der 30-Jährige, dass das Social-Media-Team des FC Bayern ihn kontaktiert und ein Treffen mit den Schachspielern des Vereins angeregt hat.

Kane und Olise: Blitzschach in den Arena-Katakomben

Rozman ließ sich diese Chance nicht entgehen und so kam es in den Katakomben der Allianz Arena zu zwei Partien Schach mit Harry Kane und Michael Olise.

Gespielt wurde Blitzschach am echten Brett und jeder Spieler hatte nur drei Minuten Zeit. Und im Duell gegen den Internationalen Meister bewies der Stürmerstar, dass er nicht nur auf dem Fußballfeld, sondern auch auf dem Schachbrett taktisch hervorragend ist. Am Ende entscheidet nur die Uhr über Sieg und Niederlage. Kane verliert, hat sich aber wacker geschlagen. Er habe versucht, sich die Stellung wie auf dem Handy vorzustellen. Am Brett wisse er nicht so gut, wo alles steht, erklärt der Weltfußballer, der über die Netflix-Serie "Das Damengambit" zum Schach gekommen ist.

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Auch die zweite Partie konnte Rozman gewinnen, diesmal stand ihm Michael Olise gegenüber, der im Pokalspiel zuvor noch durch zwei Tore und einen Assist glänzen konnte. Und am Schachbrett schien der französische Nationalspieler fast mehr gefordert zu werden, als auf dem Rasen der Allianz Arena.

Olise lernte Schach von seiner Mutter

Seine Mutter brachte ihm einst das Spiel bei. "Als ich älter wurde, interessierte ich mich mehr für die Tiefe des Spiels und arbeitete kontinuierlich daran, mich zu verbessern", erzählte Olise im Dezember 2024 dem FC-Bayern-Mitgliedermagazin "51".

Nach den beiden absolvierten Schachpartien gab es noch Geschenkeaustausch. Kane und Olise bekamen jeweils ein von Rozman signiertes Schachbuch, der im Gegenzug ein Trikot des FC Bayern mit seinem Namen darauf erhielt. Zudem gab es noch ein Autogramm von Harry Kane auf das Schachbrett.

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Neben Kane und Olise gibt und gab es noch weitere Schachspieler in den Reihen des FC Bayern. So soll Joshua Kimmich schon zahlreiche Partien gegen Kane gespielt haben und auch Jamal Musiala ist Teil der Schachgruppe der Bayern-Fußballer.

Olise spielte einst Schach auf dem Rathausbalkon

Auch Ex-Bayern-Star Kingsley Coman, der den deutschen Rekordmeister im Sommer 2025 Richtung Al-Nassr verließ, soll ein sehr guter Schachspieler sein. So gut sogar, dass sich Harry Kane nie getraut habe, gegen den Franzosen zu spielen.

Als sich die Mannschaft bei der Meisterfeier im Mai 2025 von den Fans auf dem Rathausbalkon feiern ließ, wurde Olise dabei beobachtet, wie er auf seinem Smartphone eine Partie Schach spielte und vor einem Zug Coman um Rat fragte. Sasha Boey drehte davon ein Video, welches sich schnell in den Sozialen Medien verbreitete.