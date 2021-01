Nach Pokal-Aus: Thomas Müller faucht Reporterin an - "Was denken sie denn, wie die Stimmung ist"

Bayern-Star Thomas Müller ist nach dem blamablen Ausscheiden im DFB-Pokal bei Holstein Kiel bedient. Auf eine Frage der Reporterin reagiert er äußerst gereizt.

München - Die Nerven der Bayern-Stars liegen nach dem sensationellen Aus im DFB-Pokal bei Holstein Kiel (8:7 n.E.) blank. Thomas Müller ist nach der Pleite im Elfmeterschießen sichtlich angefressen.

Als ihn ARD-Reporterin Valeska Homburg etwas lachend nach der Stimmung in der Kabine fragt, entgegnet Müller bedient: "Was denken sie jetzt wie, die Stimmung ist. Sie lachen jetzt hier."

Erstes Zweitrunden-Aus seit über 20 Jahren

Homburg will zurück rudern, doch Müller schimpft weiter. "Natürlich lachen sie. Die Stimmung ist natürlich im Keller. Wir sind bedient." Schließlich nimmt er die Entschuldigung der Reporterin an und zieht in Richtung Spielertunnel.

Für die Münchener war es das erste Aus im DFB-Pokal in der zweiten Runde seit über 20 Jahren und das erste gegen ein klassentieferes Team seit 17 Jahren. "Natürlich ist es ein Schock, wir sind natürlich enorm enttäuscht", meint Trainer Hansi Flick in der "ARD".