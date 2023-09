Nach neuerlichem Rückschlag im Training: So steht es aktuell um FC-Bayern-Kapitän Manuel Neuer

Nach wie vor ist unklar, wann Manuel Neuer wieder zwischen den Pfosten des FC Bayern steht. Laut Bayern-Coach Thomas Tuchel glaubt der Keeper aber an ein baldiges Comeback.

Manuel Neuer arbeitet an der Säbener Straße weiter an seinem Comeback.

München - Seine Reha-Zeit nach dem Unterschenkelbruch nähert sich den zehn Monaten, das Comeback lässt sich weiterhin nicht terminieren – und doch gibt es einen Mutmacher für Manuel Neuer. Der langzeitverletzte Bayern-Torwart steht wieder auf dem Platz, nachdem eine Wadenblessur zuletzt für einen kleinen neuerlichen Rückschlag gesorgt hatten.

"Körpersprache und Ausstrahlung" von Neuer machen Hoffnung

"Ich habe mit Manu gesprochen, er ist sehr positiv. Ich glaube inzwischen zu erkennen, an der Körpersprache, an der Gestik, an der Mimik, ob es Manu gutgeht oder nicht. Und die Körpersprache und Ausstrahlung waren gut", berichtete Trainer Thomas Tuchel (50) vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker).

Der Coach führte aus, dass sich der 37 Jahre alte Kapitän des deutschen Rekordmeisters wieder auf dem Platz im individuellen Torwart-Training befände. "Er ist auch deshalb positiv", ergänzte Tuchel, "weil er glaubt, dass es schnell geht, sobald er einmal im Mannschaftstraining ist". Nur wann dieser Tag kommt, bleibt nicht absehbar.

Tuchel über Ulreich: "Macht einen guten Job"

Der Schritt zurück bei den Comeback-Plänen sei auch bewusst erfolgt. "Wir wollten kein Risiko eingehen, dass daraus eine Verletzung wird", sagte Tuchel, denn er sieht die Blessur am gesunden linken Bein als recht unkonkret und schwerwiegend an. "Die Verletzung ist nicht wirklich eine Verletzung. Ich würde das Wadenbeschwerden nennen, die sind sehr diffus, die kommen und gehen. Das hat gar nicht so sehr mit Absprungtechnik oder Muskelkontraktion zu tun, sondern sie sind einfach da und stören."

Zeitdruck empfinden weder der FC Bayern noch Tuchel, auch weil Vertreter Sven Ulreich (35) keinen Anlass zu Sorgen gibt. "Wir sprechen wenig über die Torhüter, das bedeutet, dass Ulle einen guten Job macht. Er hat schon ein paar richtig wichtige Bälle für uns gehalten", merkte der Coach an und lobte zudem die Einsatzbereitschaft des nachverpflichteten dritten Torhüters Daniel Peretz (23): Er hat den richtigen Kopf und die richtige Einstellung, die es benötigt, um bei Bayern zu spielen."

Trotz Aus beim FC Bayern: Nagelsmann war im ständigen Austausch mit Neuer

Auch bei der Vorstellungs-Pressekonferenz des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann (36) war das Neuer-Comeback Thema. Auf die Frage, wie er mit dem Bayern-Keeper plane, sagte der Nachfolger von Hansi Flick: "Das Allerwichtigste und das habe ich auch als Bayern-München-Trainer gesagt, ist, dass wir Manu die nötige Zeit geben, gesund zu werden und wieder 100 Prozent leistungsfähig zu werden."

Julian Nagelsmann am Freitag bei der Vorstellungs-Pressekonferenz. Der ehemalige Coach des FC Bayern ist der neue Bundestrainer. © Jörg Halisch/dpa

Weiter führte Nagelsmann aus: "Es war eine schwere Verletzung. Und ich bin immer im Austausch mit ihm gewesen, auch in der Zeit, in der ich nicht mehr Trainer war, war ich im Bilde. Das Wichtigste ist, dass er gesund wird. Wenn dieser Fall eintritt, dann werden wir die Situation bewerten. Da haben wir das große Glück, Zugriff auf Weltklasse-Torhüter zu haben." Dass Neuer jedoch schon im Oktober mit dem DFB-Tross in die USA fliegt, scheint nahezu ausgeschlossen.