Das gibt es nicht bei jedem Spieler: FC-Bayern-Fans feiern Youngster Tel auf besondere Art

Auch beim 4:3-Sieg gegen Manchester United kommt Youngster Mathys Tel auf sein Tor. Für die erneute Glanzleistung erntet der Youngster von seinen Teamkollegen und Sportdirektor Christoph Freund ein Sonderlob.

München - Er kam, sah – und traf schon wieder. Die Rede ist von Youngster Mathys Tel (18). Gerade einmal fünf Minuten stand der Franzose gegen Manchester United (4:3) auf dem Platz, da nagelte Tel das Leder zum zwischenzeitlichen 4:2 eiskalt in die Maschen. Ganz zur Freude seiner Mitspieler. Thomas Müller (34) kam nach der Partie regelrecht ins Schwärmen über seinen Sturmkollegen.

Mathys Tel traf nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung zum zwischenzeitlichen 4:2. © imago/Nigel Keene

Upamecano unterstützt Tel: "Ich rede immer mit ihm"

"Er will immer ein Tor machen, deswegen lieben wir ihn. Seine Quote ist ja schon außergewöhnlich", sagte der Ur-Bayer, der gegen United seinen 100. Sieg in der Champions League feierte.

Unterstützung in seiner noch jungen Karriere erhält der Stürmer von Landsmann Dayot Upamecano: "Ich rede immer mit ihm. Er ist noch jung, er lernt sehr, sehr schnell. Er muss jetzt einfach so weitermachen, er ist ein super Spieler", sagte der französische Innenverteidiger nach dem Spiel am Mittwochabend.

Doch nicht nur Upamecano ist für den 18-Jährigen eine große Unterstützung, auch zu Bayerns Star-Neuzugang Harry Kane hat Tel eine besondere Beziehung. "Er hat gerade mit mir gesprochen und mir Tipps gegeben, wie ich den Ball in der Luft annehmen kann", verriet der französische Youngster bei " " nach dem Spiel. "Er ist immer für mich da und sagt mir jedes Mal, wenn es etwas in meinem Spiel zu korrigieren gibt, denn er ist ein großartiger Stürmer."

Freund über Tel: "Der Junge macht unglaubliche Freude"

Für drei Tore in der noch jungen Saison brauchte Tel, der vor Selbstvertrauen strotzt, nur sagenhafte 57 Minuten. "Die Blicke haben sich verändert. Meine Teamkollegen kommen oft auf mich zu, sie geben mir Ratschläge. Wir haben eine Beziehung entwickelt, in der ich ihr Vertrauen spüre", sagte Tel jüngst in der französischen "L'Equipe".

Aber nicht nur bei seinen Mitspielern ist Tel äußerst beliebt. Auch Bayern-Sportdirektor und Talente-Angler Christoph Freund (46) stimmte eine Lobeshymne auf den neuen Edel-Joker des deutschen Rekordmeisters an: "Der Junge macht einfach unglaublich Freude. Er ist ein super Charakter und hat eine super Mentalität. In ihm schlummert eine große Qualität. Er ist ein junger Spieler, wie man es sich wünscht."

"Es ist eine Frage der Zeit":Tuchel stellt Tel Startelf-Einsatz in Aussicht

Und auch Trainer Thomas Tuchel, der beim Spiel gegen United auf der Bank fehlte, äußerte sich zum Offensiv-Talent: "Mathys macht es herausragend gut", sagte der Bayern-Coach nach dem Spiel.

Mit zwei Toren und einer Torvorlage hatte Tel bereits zuvor in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht. Tuchel stellte Tel eine baldige Belohnung in Aussicht. "Es ist eine Frage der Zeit, wann er auch mal beginnt", sagte der 50-Jährige zu einem Startelf-Einsatz des formstarken Angreifers.

Aktuell will Tuchel aber weiter auf Tels Joker-Lauf setzen. "Im Moment hat er diese Rolle, und die macht er extrem erfolgreich." Tel sei als junger Spieler bei einem Topklub wie dem FC Bayern in der "Herausforderer-Rolle", erklärte sein Trainer. Und in dieser gehöre es nun mal dazu, "dass man aus wenigen Minuten viel machen muss".

Und Tel? Der Youngster bleibt weiterhin bescheiden: "Meine Aufgabe ist es, der Mannschaft jedes Mal etwas zu geben, wenn ich reinkomme. Ich bin sehr glücklich, dass ich heute ein Tor erzielt habe", erklärte der Angreifer.

FC Bayern: Tel entwickelt sich zum neuen Fan-Liebling

Gleichzeitig hat sich Tel mit seinem Toren und seiner abgezockten Spielweise schon jetzt in die Herzen der Bayern-Fans gespielt. Und auch nach dem Abpfiff ist Tel ganz nah dran an den Anhängern des FC Bayern.

Nach dem Sieg gegen Manchester United drehte das Top-Talent eine Ehrenrunde übers Spielfeld. Dabei hallte es immer wieder "Tel, Tel" von den Rängen.

Als Belohnung für die Unterstützung schenkte Tel einem jungen Anhänger des Rekordmeisters sein Leiberl und seine Schuhe.

Das nächste Mal Tel-Rufe kann es schon am Samstag geben. Da empfängt der FC Bayern in der Allianz Arena den VfL Bochum, bevor es am Sonntag dann für Tel und die anderen Bayern-Stars aufs Oktoberfest geht. Ob der französische Jugendnationalspieler gegen den Traditionsklub aus dem Ruhrpott sein Torkonto ausbaut? Angesichts seiner derzeitigen Wahnsinns-Quote ist das gut vorstellbar.