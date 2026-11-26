Der FC Bayern verliert mit 1:2 beim OSC Lille und liefert danach mal wieder Gesprächsstoff neben dem Platz. Denn Joshua Kimmich kritisiert die Bosse wegen des Umgangs mit Jamal Musiala scharf.

Am Donnerstagmorgen kam im bitterkalten Lille die Sonne raus, als sich die geschlagenen Stars des FC Bayern auf den Weg zu ihrem Sonderflieger machten. Ein herrlicher Wintertag, immerhin. Es muss ja auch weitergehen, irgendwie. Und zwar schon am Samstag (15.30) mit dem Bundesliga-Spiel beim Hamburger SV. Doch diese Nacht in Nordfrankreich wird in Erinnerung bleiben – nicht allein aus sportlichen Gründen.

Kimmich attackiert Klubführung in der Causa Musiala

Dafür sorgte Vizekapitän Joshua Kimmich, der nach dem 1:2 beim Olympique Sporting Club deutliche Kritik an der Klubführung in der Causa Jamal Musiala übte. "Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um was es geht, und größer als die Spieler, aber nicht größer als der Mensch. Das ist ein absolutes No-Go und nicht Bayern-like", sagte der Mittelfeldchef, der sich auf diesen Auftritt vorbereitet hatte.

Wie viele seiner Kollegen schwach beim 1:2 in Lille: Kimmich. © IMAGO/Moritz Mueller

Bereits am Sonntag bei seinem Fanklub-Besuch hatte Kimmich angekündigt, nach dem Lille-Spiel sprechen zu wollen. Das tat er nun – und überraschte damit die mächtigsten Personen beim FC Bayern, die nach AZ-Informationen nicht vorab informiert und daher irritiert waren.

Dreesen reagiert auf Kimmich-Kritik

Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen wollte sich bei einem Termin am Donnerstagnachmittag in Unterhaching nicht näher dazu äußern: "Ich möchte es gerne halten, wie ich es vor kurzem an anderer Stelle gesagt habe: Wir wollen uns um das Kümmern kümmern und nicht ums Reden", so Dressen. "Deswegen werde ich heute auch nicht weiter darüber reden. Wenn wir das schon gesagt haben, wollen wir das dann auch intern klären."

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Musialas Leistungsfähigkeit aufgrund seiner neurologischen Erkrankung war zuletzt zunächst von Klubpatron Uli Hoeneß, dann von Vorstandschef Dreesen und am schärfsten von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge infrage gestellt worden. Am Dienstag kam es bei einem Treffen zwischen der Vereinsführung und Musialas Beraterteam zum vorläufigen Burgfrieden, Musiala wurde gegen Lille in der Schlussphase eingewechselt und blieb wirkungslos.

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"Nicht auf dem Rücken eines Spielers"

"Es darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird", kritisierte Kimmich das Vorgehen der Bosse scharf. Der FC Bayern stehe dafür, "dass man eine Familie ist und zusammenhält", dies sei hier nicht der Fall gewesen. Er habe das auch intern angemerkt, sagte der DFB-Kapitän. Und doch wählte er den Weg in die Öffentlichkeit. Kimmich kontra Kalle und Co.!

Unter anderem Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge (r.) hatte Musialas Leistungsfähigkeit in Frage gestellt. © IMAGO/Ulrich Wagner

"Ich habe absolutes Verständnis dafür, dass es auch für den Verein keine einfache Situation ist, aber ich habe auch die letzten zwei Jahre von Jamal miterlebt", führte Kimmich weiter aus: "Bei der Euro hat er uns getragen, war danach DER Spieler bei uns, hat seinen Vertrag verlängert, kriegt die Nummer 10 hier und beim DFB. Das ist auch ein Anspruch, dem man gerecht werden möchte. Dann kam die Krankheit, die große Verletzung."

Verständnis für Sorgen – Kritik an der Art und Weise

Musiala habe in den vergangenen eineinhalb Jahren deshalb "keine vier, fünf Spiele am Stück gemacht, deswegen ist es auch verständlich, dass er nicht auf diesem Level ist und dass sich der Verein Sorgen macht. Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise" der Kritik, betonte Kimmich, "das ist für mich völlig unverständlich." Wenn es um die Leistung gehe, "dann kann man immer kritisieren, das ist völlig legitim, das müssen wir aushalten und ist Teil des Geschäfts. Aber da ging es um eine andere Problematik."

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Kimmich, der in der Impfdebatte während der Corona-Pandemie einst selbst Zoff mit der Klubführung hatte, ergänzte, dass er und die Mannschaft "zu 100 Prozent" daran glaubten, dass Musiala sein Topniveau wieder erreichen werde. "Wir sollten nicht auf Wunder hoffen, er wird Zeit brauchen. Das Wichtigste ist, dass er jeden Tag zur Säbener kommt und den Fußball genießt. Ich hoffe, er spürt, dass alle zu 100 Prozent hinter ihm stehen."

Hoffnung auf Versöhnung und Neubeginn

Auch das Verhältnis zum Klub sei trotz allem wiederherstellbar. Aus eigener Erfahrung wisse er, sagte Kimmich, dass das "Vertrauen wieder aufgebaut werden" könne. Ob es eine Reaktion des FC Bayern auf Kimmichs Aussagen geben wird? Offen. Das Thema Musiala jedenfalls wird so schnell nicht beendet sein.