Der FC Bayern ist nach Kanes Verletzung in einer Lage, "mit der wir so nicht gerechnet haben", doch Nachverpflichtungen bergen Risiken.

So einen Nicolas Jackson in seinen Reihen zu haben, wäre aktuell sehr angenehm für den FC Bayern. Der Stürmer war in der vergangenen Saison vom FC Chelsea ausgeliehen und erfüllte seine Rolle als Back-up für Harry Kane nahezu ideal. Bei 34 Einsätzen erzielte Jackson elf Tore und legte vier weitere Treffer vor. Im Sommer zog Bayern die Kaufoption für Jackson aber nicht, der Senegalese wechselt für mehr als 55 Millionen Euro zu Aston Villa und traf seitdem schon neunmal in 15 Spielen.

Nach dem Syndesmosebandriss von Harry Kane beim 1:1 gegen den 1. FC Köln muss Trainer Vincent Kompany kreativ werden, um den Ausfall des Engländers in den kommenden drei Monaten irgendwie aufzufangen. Ob das intern gelingt? Oder ob die Münchner doch noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden?

Hainer: "Glaube nicht, dass wir in der Winterpause reagieren müssen"

"Fakt ist, dass das eine Situation ist, mit der wir so nicht gerechnet haben. Auf der anderen Seite sieht es so aus: Luis Díaz kommt zurück, Phonzie (Alphonso Davies) wird in zwei Wochen wieder fit sein, Serge (Gnabry) steigt auch so langsam wieder ins Training ein. Also, ich glaube nicht, dass wir in der Winterpause reagieren müssen", sagte Präsident Herbert Hainer am Rande der Jahreshauptversammlung am Samstag.

Seiner Meinung nach müsse man beim Thema Wintertransfers ohnehin vorsichtig sein. "Wenn es sein müsste, dann ist der FC Bayern aber immer in der Lage zu reagieren. Es ist nicht unser Wunsch und wenn ich zurückblicke, waren wir mit Verpflichtungen im Winter oder in den letzten Tagen der Transferperiode nicht so glücklich", ergänzte Hainer. Etwa mit Sacha Boey im Januar 2024, der 30 (!) Millionen Euro kostete.

Zirkzee, Asllani oder Sancho?

Die Frage ist auch: Welche Topstürmer wären im Winter überhaupt verfügbar? Und zu welchem Preis? Nick Woltemade, von der "Gazzetta dello Sport" wieder mit Bayern in Verbindung gebracht, könnte frühestens im Sommer ein Thema werden. Er war in dieser Saison bereits für Juventus Turin und Newcastle United aktiv, mehr Klubs sind nicht erlaubt. Im Winter wechseln dürften etwa Ex-Bayer Joshua Zirkzee (Manchester United), Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) oder der vereinslose Jadon Sancho.

Ähnlich wie Hainer äußerte sich auch Vorstandsboss Dreesen, der offenbarte, dass Wintertransfers bislang "nicht auf dem Plan" gestanden hätten, schließlich müsse man zunächst einmal "die Rückkehrer" abwarten. "Jamal Musiala ist zurückgekehrt, einige andere stehen kurz davor: Luis Díaz, Alphonso Davies. Dann werden wir sehen, wie wir damit umgehen im Winter. Bis dato haben wir nicht vor, größer tätig zu werden."

Dreesen: "Der Trainer wird die richtigen Antworten finden"

Gleichwohl sei der Fußball ein schnelllebiges Geschäft. "Das haben wir gestern gesehen. Wer hätte gedacht, dass wir Harry Kane wegen dieser völlig unnötigen Aktion des Gegenspielers für mehrere Monate verlieren? Deswegen ist es schwer, Wasserstandsmeldungen zu geben. Die holen dich meistens ein", sagte Dreesen.

Einen Stürmer wie Kane könne man ohnehin nicht so einfach ersetzen, ergänzte der Vorstandsboss. "Er hat eine Art, unser Spiel zu beleben und den Takt vorzugeben, die einzigartig ist. Der Trainer wird die richtigen Antworten finden, da bin ich mir absolut sicher."

Läuft Musiala gegen Lille als falsche Neun auf?

In Lille am Mittwoch könnte Jamal Musiala als falsche Neun auflaufen, Tom Bischof als Zehner, Nathaniel Brown links und Lennart Karl rechts. Oder Tim Binder. Fürs Sturmzentrum wären die Talente Bastian Assomo und Noah Codjo-Evoro Optionen. Das wirklich letzte Aufgebot.

Für genau solche Spiele hatte Bayern in der vergangenen Saison einen anderen Spieler: Nicolas Jackson.