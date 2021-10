Nach Justiz-Wirbel: Bayern-Star Lucas Hernández gegen Bayer und Benfica dabei

Lucas Hernández muss am Dienstag kommender Woche in Madrid vor Gericht erscheinen - tags darauf tritt der FC Bayern in der Champions League bei Benfica an. Julian Nagelsmann plant dennoch unverändert mit seinem Abwehr-Star.

München - Die Justizprobleme von Lucas Hernández bestimmten beim FC Bayern in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen. Wie unter der Woche bekannt wurde, muss der französische Nationalspieler am Dienstag kommender Woche in Madrid vor Gericht erscheinen.

Das bestätigte ein Justizsprecher am Donnerstag. Dort solle Hernández angeben, in welchem Gefängnis seiner Wahl er eine sechsmonatige Haftstrafe spätestens zehn Tage später antreten will. Die Haftstrafe war schon 2019 vom Strafgericht 35 in Madrid verhängt worden und geht auf einen Verstoß gegen ein Kontakt- und Annäherungsverbot gegenüber seiner damaligen Freundin und heutigen Ehefrau zurück.

Nagelsmann über Hernández: "Habe ihn ganz normal erlebt"

Auf die Personalplanungen des FC Bayern im Hinblick auf das Spitzenspiel in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) und das Gruppenspiel in der Champions League bei Benfica (Mittwoch, 21 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) hat dies jedoch keinen Einfluss.

"Ich habe ihn ganz normal erlebt und keine negativen Auswirkungen wahrgenommen. Wenn ich nicht davon in der Zeitung gelesen hätte, dann hätte ich ihn auch gar nicht gefragt, ob etwas los ist", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag: "Er hat sehr gut trainiert und ist in meinen Planungen für beide Spiele dabei. Wenn er gesund ist, wird er auch beide Spiele machen."