Nach Choupo-Moting: Auch Kimmich, Musiala und Gnabry wohl nicht mehr in Quarantäne

Gleich fünf Stars des FC Bayern haben sich bis zuletzt in häuslicher Quarantäne befunden. Einem Bericht zufolge sollen nach Eric Maxim Choupo-Moting auch die drei weiteren Spieler diese nun wieder verlassen haben.

München - Nach dem positiven Corona-Test von Bayern-Star Niklas Süle mussten sich mehrere Mannschaftskollegen ebenfalls in häusliche Quarantäne begeben. Als Kontaktpersonen waren Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting betroffen.

Eine Freitestung ist sieben Tage nach Beginn der Quarantäne erlaubt, Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Betroffenen jeweils symptomfrei sind. Nach Informationen der " "-Zeitung konnten nach Choupo-Moting wohl auch Kimmich, Gnabry und Musiala die häusliche Isolation wieder verlassen. Demnach war der PCR-Test am Montagnachmittag beim Trio offenbar negativ.

Choupo-Moting postete bereits am Montag ein Bild von sich in seiner Instagram-Story, der Stürmer befindet sich in Kamerun – die Nationalmannschaft trifft am Dienstag auf die Elfenbeinküste.

Eric Maxim Choupo-Moting befindet sich nicht mehr in Quarantäne. © Instagram-Screenshot: @mr.choupo

Lediglich Süle soll sich weiterhin in Quarantäne befinden. Der Verteidiger des FC Bayern habe demnach trotz vollständigen Impfschutzes leichte Symptome.

FC Bayern trifft am Freitag auf Augsburg

Im Gegensatz zu seinen vier Teamkollegen wäre Süle dann keine Option fürs kommende Spiel in der Bundesliga. Am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) eröffnen die Bayern gegen Augsburg den zwölften Bundesliga-Spieltag.