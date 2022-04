Nach Aus gegen Villarreal: Spott und Häme für den FC Bayern und Hasan Salihamidzic

Nach dem blamablen Aus im Viertelfinale der Champions League prasselt Hohn und Spott auf den FC Bayern ein. Die Spanier sticheln nach dem Weiterkommen gegen den Rekordmeister, Sportvorstand Hasan Salihamidzic holt ein Video von der Auslosung ein.

München - Was für eine Blamage! Als haushoher Favorit ins Duell mit dem FC Villarreal gegangen, bekommt der FC Bayern in Hin- und Rückspiel gerade einmal ein kümmerliches Tor zusammen und scheidet – unter dem Strich verdient – gegen den Klub aus dem spanischen 50.000-Einwohner-Dörfchen aus.

Dabei hätte es auch deutlich schlimmer kommen können für die Münchner, schließlich waren bei der Auslosung am 18. März mit dem FC Liverpool, Manchester City oder Real Madrid noch ganz andere Kaliber im Topf. Stattdessen wurde es Villarreal, der wohl größte Außenseiter unter den letzten Acht. Auf den ersten Blick ein Glückslos.

Reaktion auf Villarreal-Los: Video von Bayern-Boss Salihamidzic geht viral

Genau das war offenbar auch Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bewusst, der die Auslosung als Gast beim "FC Bayern TV" begleitete. Nachdem die Kugeln gezogen waren, wurde der Ex-Spieler vom Moderator gefragt: "Es ist schon ein machbares Los, oder?" Eine saubere Antwort bekam er darauf nicht, denn die ging im Gelächter der beiden unter.

Nun, das Internet vergisst nicht. So wurde nach dem bitteren Aus am Dienstagabend in den Sozialen Netzwerken eben jenes Video verbreitet und mit Hohn und Spott kommentiert:

Auf Twitter: Villarreal stichelt gegen den FC Bayern

Auch sonst brauchten die Bayern ein dickes Fell, um mit den hämischen Reaktionen zurechtzukommen. Gegner Villarreal ließ es sich nicht nehmen, auf Twitter einen kleinen Giftpfeil gen München zu schicken. "Bist du dir sicher?", antwortete die Social-Media-Abteilung des Klubs auf einen geteilten Tweet der Bayern. Darauf war die Grafik eines Users zu sehen, die das Ergebnis 9:3 anzeigt. "Würden wir so nehmen", hatten die Münchner zur Halbzeit dazugeschrieben.

Villarreal-Routinier Parejo schießt gegen Nagelsmann und den FC Bayern

Ohnehin hat man sich bei Villarreal nach dem Halbfinal-Einzug nicht unbedingt in Zurückhaltung gegenüber den Bayern geübt. Mittelfeldspieler Dani Parejo äußerte sich in mehreren Interviews kritisch zu Trainer Julian Nagelsmann, dem er unter anderem Respektlosigkeit vorwarf. "Der Trainer, den ich nicht kenne, hat Villarreal und den Fußball, den Verein, ein bisschen verspottet, als er sagte, er wolle das Weiterkommen schon im Hinspiel klarmachen", sagte Parejo gegenüber "Movistar": "Für uns war das ein Mangel an Respekt. Wenn man aber spuckt, fällt es manchmal auf einen selbst."

In einem Interview mit der "Marca" lederte er außerdem gegen die Bayern allgemein. "Sie waren Favorit, aber das muss man auf dem Platz beweisen. Wir haben in der Kabine darüber gesprochen und es war ein bisschen respektlos gegenüber dem Verein und uns Spielern. Nach zwei Spielen waren wir größer als die Bayern", meinte Parejo.