Oliver Kahn nimmt Spieler des FC Bayern München in Schutz: "Nicht in Tränen ausbrechen"

Vorstandschef Oliver Kahn hat die Spieler des FC Bayern nach dem Aus in der Champions League in Schutz genommen. "Mehr Einsatz und Wille, als die Mannschaft gezeigt hat, geht kaum", sagte Kahn (52) am Dienstagabend bei Amazon Prime Video nach dem 1:1 (0:0) im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal.

13. April 2022 - 06:52 Uhr | AZ/dpa