FC Bayern: Dieses Tor kostet so viel wie ein Top-Spieler pro Jahr

Das bittere Ausscheiden in der Champions League tut dem FC Bayern nicht nur sportlich extrem weh, sondern auch finanziell. Alleine für den Halbfinal-Einzug hätte es eine Prämie gegeben, mit dem der Klub einen Topspieler für ein Jahr hätte bezahlen können.

Der späte Ausgleichstreffer von Samuel Chukwueze besiegelte das Aus des FC Bayern in der Champions League.

München - Der späte Ausgleichstreffer durch Samuel Chukwueze für den FC Villarreal war nicht nur ein Stich ins Bayern-Herz, sondern auch einer ins Konto! Insgesamt hätte der Einzug ins Halbfinale der Champions League den Münchnern Prämien in Höhe von satten 12,5 Millionen Euro in die von der Corona-Pandemie schwer belasteten Kassen gespült – dazu gehen dem Rekordmeister mehrere Millionen an Einnahmen durch ein ausverkauftes Heimspiel durch die Lappen. Unter dem Strich eine Summe, die dem Jahresgehalt eines Top-Spielers entspricht.

Champions League: FC Bayern nimmt mehr als 100 Millionen Euro ein

Ganz umsonst waren die Mühen in der Königsklasse aber freilich nicht. Im Laufe der Saison erhielt der Rekordmeister 89,1 Millionen Euro an Prämien der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Dazu kommen rund 12 Millionen Euro aus den vier Heimspielen mit teilweise begrenztem Zuschaueraufkommen gegen Benfica Lissabon, Dynamo Kiew, RB Salzburg und nun FC Villarreal. Nur gegen den FC Barcelona waren in der Vorrunde keine Besucher zugelassen.

Ergänzt werden Prämien und Zuschauereinnahmen noch durch die Ausschüttung aus dem sogenannten Marktpool, an dem auch Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg und RB Leipzig partizipieren. Weil die deutschen Konkurrenten allerdings schon in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden sind, fällt die Beteiligung des FC Bayern deutlich höher aus. In der vergangenen Saison hatten die Münchner 11,678 Millionen Euro aus dem Marktpool erhalten. Da waren sie ebenfalls im Viertelfinale gescheitert.