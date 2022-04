Noten zum FC Bayern gegen Villarreal: Goretzka und Coman stark, Davies als tragische Figur

Der FC Bayern trennt sich von Villarreal im Rückspiel der Champions League mit 1:1 und scheidet aus der Champions League aus. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Der FC Bayern ist raus aus der Champions League. Gegen den FC Villarreal gab es im Viertelfinal-Rückspiel nur ein 1:1. Das reichte nicht.

Die AZ-Einzelkritik.

FC Bayern: Neuer kaum gefordert – Hernández extrem motiviert

MANUEL NEUER – NOTE 3: Im Hinspiel ließ sich sogar der Kapitän von der Nervosität seiner Kollegen anstecken, im Rückspiel wieder der souveräne Rückhalt. Bei seinen Ausflügen sicher, auf der Linie kaum gefordert.

BENJAMIN PAVARD – NOTE 3: Rechter Part der bayerischen Dreierkette. Sehr aufmerksam in den Zweikämpfen. Trieb auch oft mit an in der Offensive. Pavard war nichts vorzuwerfen.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Der Franzose ersetzte Niklas Süle (grippaler Infekt) in der Startelf. Konzentrierte Leistung als zentraler Verteidiger, hatte Villarreals Sturm im Griff. Und dann Pech: Schoss nach Sané-Pass über das Tor (50.). Hätte das 1:0 sein können.

LUCAS HERNÁNDEZ – NOTE 3: Nach seiner Oberschenkelprellung wieder fit, sollte den Abwehrchef geben. Extrem motiviert und aggressiv, mit gutem Stellungsspiel. Bearbeitete den Schiedsrichter verbal wegen des Zeitspiels der Spanier. Probierte es mal aus der Distanz – drüber (64.).

FC Bayern: Leon Goretzka als Antreiber

JOSHUA KIMMICH – NOTE 4: Zuletzt nicht so dominant und konzentriert wie gewohnt, ob es an der Geburt des dritten Kindes lag? Erneut mit einigen leichten Fehlern im Passspiel, seine Standards brachten kaum Gefahr.

LEON GORETZKA – NOTE 2: Auf seine Dynamik und Wucht wollte Trainer Julian Nagelsmann natürlich nicht verzichten. Immer wieder im Strafraum zu finden, scheiterte per Kopfball nach einer Ecke (17.). Zweikampfstark, Bayerns Antreiber.

LEROY SANÉ – NOTE 4: Trotz schwacher Auftritte und Nagelsmann-Kritik in der Startelf. Zu Beginn sehr agil, seine Hereingabe wurde abgewehrt (11.). Ließ dann deutlich nach. Traute sich zu selten in Eins-gegen-eins-Situationen. Da muss mehr kommen.

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Aufgrund der Formschwäche von Serge Gnabry rückte der Youngster ins offensive Mittelfeld. Kaum vom Ball zu trennen, starkes Dribbling bis in den Strafraum (20.). Dann mit der besten Bayern-Chance, sein Kopfball nach Goretzka-Flanke wurde pariert (29.). Er probierte alles, das Glück fehlte. Von Torhüter Rulli ausgebremst (46.). Ausgewechselt.

Müller mit zwei verpassten Torchancen

THOMAS MÜLLER – NOTE 3: In den vergangenen Wochen nicht in bester Verfassung, trotzdem gesetzt an einem solchen Highlight-Abend. Ständig in Bewegung, dirigierte die Münchner Offensive. Es haperte lange an der Genauigkeit, ehe er Lewandowski vor dem 1:0 bediente. Schoss über das Tor (56.) und köpfte dann völlig frei am Tor vorbei (71.).

KINGSLEY COMAN – NOTE 2: Bayerns derzeit konstantester Offensivspieler. In der ersten Halbzeit gelang ihm allerdings kaum etwas, Coman drehte erst nach der Pause auf. Aber so richtig. Sein Fernschuss flog weit am Tor vorbei (47.), vor Lewys Führungstor gewann er das entscheidende Duell im Mittelfeld. Fast jeder Angriff lief über seine linke Seite. Schoss drüber (76.).

ROBERT LEWANDOWSKI – NOTE 2: Geriet immer wieder mit Raul Albiol aneinander, sah nach einem Foul die Gelbe Karte (33.). Und dann traf er – mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:0. Sein 13. Tor im laufenden Wettbewerb, Bestwert. Half aber nix.

Gnabry unauffällig

SERGE GNABRY – ohne NOTE: Kam für Musiala in die Partie (82.), durfte zentral offensiv agieren. Unauffällig.

ALPHONSO DAVIES – ohne NOTE: Der Kanadier löste Hernández ab (87.). Und prompt erzielte Villarreal über Bayerns linke Abwehrseite das entscheidende 1:1. Tragische Figur.

ERIC CHOUPO-MOTING – ohne NOTE: Ersetzte Müller, schaffte nicht mehr das Siegtor.