Musiala, Gnabry, Karl, Saibari: Wann die Bayern-Stars zurückkehren

Auf der Asientour des FC Bayern sind die Stars Serge Gnabry, Jamal Musiala, Lennart Karl und Neuzugang Ismael Saibari nicht dabei. Danach sollen sie voll angreifen – der Konkurrenzkampf ist enorm.

Welche Tiefe und Klasse der Bayern-Kader für die kommende Saison besitzt, sieht man am Aufgebot für die Asien-Tour, die am Samstag mit dem Abflug der Mannschaft auf die Insel Jeju in Südkorea beginnt. Oder eher gesagt: an den Stars, die nicht dabei sind.

Neben Michael Olise und Dayot Upamecano hat auch Harry Kane noch Urlaub, zudem bleiben Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl und Neuzugang Ismael Saibari in München, um nach ihren Verletzungen wieder topfit zu werden.

Er trainiert an der Säbener Straße fürs Comeback: Serge Gnabry. © IMAGO

Prominentes Aufgebot für Asien

Und trotzdem ist das Aufgebot prominent: Beim Test gegen den FC Rottach-Egern am Donnerstagabend zum Abschluss des Tegernsee-Trainingslagers standen Trainer Vincent Kompany unter anderem Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Nathaniel Brown, Alphonso Davies, Tom Bischof und Minjae Kim zur Verfügung – allesamt etablierte Topspieler, die im Flieger nach Asien sitzen werden.

Das wird einen gewaltigen Konkurrenzkampf geben in den kommenden Monaten – zumindest dann, wenn alle gesund bleiben.

Enttäuschende WM: Musiala. © IMAGO/Moritz Mueller

Das ist das richtige Stichwort bei Musiala, Bayerns großem Sorgenkind. Seit seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM vor mehr als einem Jahr hat der 23-Jährige nie wieder sein altes Toplevel erreicht. Eine Entwicklung, die nach AZ-Informationen im Kreise der Bosse mit immer größerer Sorge beobachtet wird. Schließlich ist Musiala Bayerns Topverdiener – und der sollte dann auch mit Leistung das extrem hohe Gehalt zurückzahlen. Wie es beispielsweise Harry Kane Woche für Woche tut.

Verletzungssorgen um Musiala

"Jamal wird nach der Tour wieder zur Verfügung stehen", sagte Sportvorstand Max Eberl am Tegernsee. Gleiches gelte für Gnabry (Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel), Karl (Muskelbündelriss im linken Oberschenkel) und Saibari (Muskelfaserriss im Oberschenkel). Heißt: Das Quartett soll etwa am 10. August wieder trainieren und dann auch zum Saisonstart bereit sein. Eine Luxussituation für Kompany.

Neu beim FC Bayern: Ismael Saibari (l.). © IMAGO/Philippe Ruiz

Besonders bei Musiala darf man gespannt sein, wie er sich nach einer enttäuschenden Rückrunde und WM präsentiert. Bayerns Zehner war Anfang Juli eine Metallplatte aus dem linken Fuß entfernt worden, die nach seiner schweren Verletzung am Sprunggelenk eingesetzt worden war. "Jamal hat hoffentlich den letzten Schritt hinter sich mit der Entfernung der Platte", sagte Eberl. Die Bayern hoffen, dass jetzt alles besser wird. Aber kommt es auch so?

Viele Optionen auf der Zehnerposition

"Er hat so ein bisschen seine Leichtigkeit verloren, obwohl seine Statistiken nicht schlecht sind", führte Eberl über Musiala aus: "Es fehlen so ein bisschen seine magischen Momente, aber wir sind sehr sicher, dass das zurückkommen wird. Wir werden ihn auffangen und ihn wieder aufbauen. Wir müssen ihn wieder auf sein Niveau bekommen."

Dringend. Denn sonst droht Musiala die Ersatzbank. Olise, Gnabry, Karl und Saibari können ebenfalls auf der Zehnerposition spielen. Kompany hat viel Qualität zur Auswahl. Es kommen jetzt extrem wichtige Wochen auf Musiala beim FC Bayern zu.