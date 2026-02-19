Musiala beim Eiskunstlauf, ein Duo im Bob: Das sind die Olympia-Bayern

Die Olympischen Winterspiele ziehen auch die Profis des FC Bayern in ihren Bann. Joshua Kimmich hat beim Biathlon vorbeigeschaut. Die AZ erklärt, welche Disziplin zu welchem Star passen würde.

Viele Fußballstars sind dieser Tage in Olympia-Stimmung, auch Joshua Kimmich. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern reiste mit seiner Frau Lina nach Antholz, um beim Biathlon zuzuschauen. Und Kimmich nahm sogar selbst mal ein Gewehr in die Hand.

Kimmich beeindruckt Legende Bö

Bei einem Spaß-Wettkampf trat er gegen Norwegens Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö an - mit Erfolg. Genauso wie Bö verfehlte Kimmich bei dem Schießen aus wenigen Metern Entfernung nur eine von fünf Scheiben. Bö schaute ziemlich beeindruckt. Respekt!

Welche Disziplin Kimmich bei den Olympischen Spielen für sich auswählen würde, dürfte damit geklärt sein. Doch wie sieht es bei seinen Teamkollegen aus?

Die AZ zeigt mit einem Augenzwinkern, was zu den Münchner Spielern passen würde: die Olympia-Bayern.

Bayerns Eiskunstläufer: Jamal Musiala. © AZ/KI-generiert

Musiala als Eiskunstlauf-Künstler

Jamal Musiala im Eiskunstlauf: Die 2014er-Weltmeister Mats Hummels und Christoph Kramer waren sich einig, als sie in einem Instagram-Clip von Prime Video zu möglichen Olympia-Disziplinen für Fußballstars befragt wurden. Beim Stichwort Eiskunstlauf sagte Hummels sofort: "Jamal Musiala. Mit den Bewegungen, Drehungen. Denkst du nicht, Jamal nach so einem dreifachen Rittberger?" Kramer nickte zustimmend. Bayerns Zehner wäre dank seiner Eleganz ganz sicher Medaillenkandidat.

Paart Wucht mit Präzision wie ein Curlingspieler: Harry Kane. © AZ/KI-generiert

Harry Kane beim Curling: Hummels und Kramer nannten Thomas Müller als idealen Curling-Spieler, aber der 36-Jährige spielt ja nicht mehr beim FC Bayern. Also springt Harry Kane für Müller ein. Der Engländer paart Wucht mit Präzision, er zirkelt die Bälle regelmäßig um seine Gegenspieler. Wie erst am vergangenen Wochenende bei seinem zweiten Tor gegen Bremen. Die Kollegen wischen, Kane setzt die Steine. Passt!

Hat einen präzisen Schuss wie ein Top-Biathlet: Luis Díaz. © AZ/KI-generiert

Díaz als Dauerläufer im Schnee

Luis Díaz als Biathlet: In Kolumbien ist Wintersport nicht gerade die Nummer eins, doch Díaz bringt vieles mit, was einen Top-Biathleten auszeichnet: Schnelligkeit, ein präziser Schuss und vor allem exzellente Ausdauerwerte. Der 29-Jährige ist Bayerns Dauerläufer, kaum einer spielt so intensiv wie er. Díaz, der Sven Fischer des FC Bayern.

Jonathan Tah und Dayot Upamecano im Zweierbob: Wenn es im deutschen Olympia-Team noch eine Medaillen-Garantie gibt, dann im Eiskanal. Ganze 15 Medaillen holten die deutschen Athletinnen und Athleten auf der Bahn in Cortina d'Ampezzo bislang und polierten damit die mäßige Gesamtbilanz auf. Im Zweierbob gab es sogar Gold, Silber und Bronze für Deutschland. Prädestiniert für den Job von Olympiasieger Johannes Lochner und Anschieber Georg Fleischauer wären die Bayern-Innenverteidiger Jonathan Tah und Dayot Upamecano. Beide harmonieren, sie bestechen durch Kraft und Technik. Ideale Voraussetzungen für einen neuen Bahnrekord.

Ziiiiieeeeeehhhh! Bayerns Lennart Karl würde einen super Skispringer geben. © AZ/KI-generiert

Karl hat die Leichtigkeit eines Skispringers

Vincent Karl beim Skispringen: Auch wenn er zuletzt an Muskelmasse zugelegt hat, ist Bayerns Youngster noch immer ein Leichtgewicht im Vergleich zu den meisten seiner Mitspieler. Daher könnte Karl auch als Skispringer Karriere machen und ähnlich wie Philipp Raimund nach Gold greifen. Ziiiiieeeeeehhhh! Neben Karl wäre auch Michael Olise eine gute Option.

Alphonso Davies im Eisschnelllauf: Erklärt sich ja von selbst. Der Kanadier als einer der schnellsten Spieler der Bundesliga würde sicher auch auf dem Eis eine gute Figur abgeben und den Konkurrenten davonsprinten. Davies wurde schon mal mit 37,1 km/h geblitzt. Vorteil für ihn: Er könnte sich die Eishalle mit Kumpel Musiala teilen, wenn der mal wieder an seiner Kür feilt.

Die Olympia-Bayern würden für einen Medaillen-Regen sorgen. Ganz bestimmt.