Der FC Bayern tritt mit dem letzten Offensivaufgebot in der Champions League bei Lille OSC an. Die vier DFB-Stars Musiala, Karl, Brown und Bischof sind nun gefordert. "Müssen die Mannschaft tragen."

Mittwochabend, 21 Uhr, das Stade Pierre Mauroy von Lille – und das letzte Offensivaufgebot des FC Bayern: Trainer Vincent Kompany ist wieder einmal als Tüftler gefragt, als Meister der Improvisation. Doch so kompliziert wie an diesem 5. Spieltag der Champions League war es in der fast zweieinhalbjährigen Amtszeit des Belgiers noch nie.

Lange Verletztenliste vor dem Duell in Lille

Neben Weltfußballer Harry Kane, Ismael Saibari, Manuel Neuer, Serge Gnabry und Alphonso Davies fehlte am Dienstag auch Michael Olise im Sonderflieger nach Nordfrankreich. Der Offensivstar hatte am Freitag beim 1:1 gegen den 1. FC Köln eine Fußprellung erlitten, am Abschlusstraining nahm er nicht teil.

Fällt drei Monate aus: Harry Kane. © IMAGO/Ralf Brueck

"Er wird nicht lange fehlen", hatte Präsident Herbert Hainer am Samstag nach der Jahreshauptversammlung über Olise gesagt: "Die Champions League wird wahrscheinlich nicht drin sein, vielleicht in Hamburg." Dort tritt der FC Bayern am kommenden Samstag in der Bundesliga gegen den HSV an.

Kompany setzt auf Siegermentalität im Kampf gegen die Playoffs

Bei den "Doggen" in Lille muss Kompany daher erneut umbauen, doch Ausreden lässt der Coach nicht gelten. "Das Einzige, was mich jetzt interessiert, sind die Spieler, die wir noch zur Verfügung haben – und dass wir trotz dieser Situation noch unsere Siege holen", sagte Kompany: "Wir haben andere Jungs, die die Mannschaft jetzt tragen müssen."

Die siegen müssen, denn: Bayern ist in der Tabelle vor dem fünften Spieltag nur auf Platz 13, die besten acht Teams vermeiden die Playoffs im Februar und ziehen direkt ins Achtelfinale im März ein. Das würde den Münchnern extrem guttun bei all den verletzten und angeschlagenen Spielern.

Muss improvisieren: Trainer Vincent Kompany. © IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Die AZ erklärt, auf wen es neben Luis Díaz (nach Muskelbündelriss im Oberschenkel zurück im Aufgebot) jetzt ankommt. Vier deutsche Nationalspieler stehen im Fokus.

Jamal Musiala: Der 23-Jährige, um den eine heftige Debatte beim FC Bayern entbrannt ist, gab beim Remis gegen Köln sein Comeback. Zuvor hatte Musiala acht Wochen aufgrund eines Muskelfaserrisses gefehlt. Der Offensivstar hatte ein paar gute Szenen, wirkte körperlich aber verständlicherweise noch nicht auf Topniveau.

Ob Kompany ihn in Lille von Beginn an bringt? Angesichts der wenigen Alternativen wäre Musiala wohl die beste Option als falsche Neun.

Rückt er in die Startelf? Jamal Musiala. © IMAGO/Michael Nibel

Lennart Karl sucht nach Unbekümmertheit

Lennart Karl: Zuletzt nicht in der Verfassung seiner tollen Debüt-Saison – weder beim FC Bayern noch im Nationalteam. Dem 18-Jährigen geht die Unbekümmertheit ab. Die Partie in der Champions League wäre ein guter Moment, um mal wieder zu glänzen. Karl könnte als Rechtsaußen starten. Talent Tim Binder konnte gegen Köln kaum Akzente setzen.

Als Mittelstürmer ist Karl eher keine Alternative. "Wenn neben mir auf der Tribüne einer gesagt hat: Jetzt flankt doch mal! Dann habe ich mir gedacht: Ja, aber auf wen?", sagte Sportvorstand Max Eberl: "Ich weiß nicht, ob Lenny den Kopfball gewinnt – und das meine ich mit allem Respekt.“

Gut drauf: Brown. © IMAGO/Pressefoto ULMER / Markus Ulmer

Nathaniel Brown als feste Größe auf der linken Seite

Nathaniel Brown: Gegen die Kölner noch einer der besseren Bayern. Brown erzielte das 1:1 und brachte gute Flanken von der linken Seite. Auch gegen Lille dürfte der 23-Jährige offensiv im Mittelfeld starten. In Abwesenheit von Davies und Díaz derzeit gesetzt. Kann sich in der Mannschaft festspielen.

Tom Bischof: Der 21-Jährige kommt sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft nicht an Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlović vorbei - zumindest im defensiven Mittelfeld. Nun könnte Bischof aber weiter vorne als Zehner gefragt sein. Mit seiner Stärke im Abschluss ist Bischof eine Waffe. Bitte zeigen in Lille!