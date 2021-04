Mittelfeld-Talent Christopher Scott beim FC Bayern: Plötzlich eine ernsthafte Alternative

Christopher Scott wechselte im vergangenen Jahr in die U19 des FC Bayern. Kürzlich wurde er in die zweite Mannschaft befördert. Vor dem Duell gegen PSG spricht sogar Hansi Flick über den Youngster.

München - Durch die Ausfälle von Robert Lewandowski und Serge Gnabry wird die Personallage im Sturm für Hansi Flick wieder etwas dünner. Diese Lücke könnte nun ein Youngster füllen, den viele vor wenigen Wochen noch nicht einmal kannten.

Christopher Scott: Rasanter Aufstieg beim FC Bayern

Der 18-jährige Christopher Scott wechselte im Januar 2020 aus der U19 von Bayer 04 Leverkusen an den Campus des FC Bayern, wo er zunächst in der A-Jugend spielte. Zu Beginn dieser Saison überzeugte er dann mit starken Leistungen, weshalb er im November fester Bestandteil des Kaders der zweiten Mannschaft von Trainer Holger Seitz wurde.

In 19 Drittliga-Spielen kommt die variabel einsetzbare Offensiv-Waffe auf zwei Tore und fünf Torvorlagen. Im Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig feierte er sein Kader-Debüt bei der Profi Mannschaft, saß jedoch über 90 Minuten auf der Bank. Es kommt nicht von ungefähr, dass Flick ausgerechnet ihn als mögliche Alternative zum Topspiel mitnahm.

Darum könnte Scott für Flick wertvoll werden

Am wohlsten fühlt sich der geborene Sachse im offensiven Mittelfeld, kann jedoch durch sein Tempo auch über die Flügel gebracht werden. Auch Hansi Flick weiß diese Eigenschaft zu schätzen: "Er hat gut Speed, ist am Ball gut, hat im Training seine Sache sehr gut gemacht", sagte Flick auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (21 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker).

Gegen die Franzosen wird Scott nicht im Kader stehen, da er nicht für die Champions League gemeldet wurde. Für die Bundesliga-Partie am Samstag gegen Union Berlin sprach ihm Hansi Flick hingegen eine Kader-Garantie aus: "Er ist gegen Paris nicht dabei, aber am Wochenende gegen Union wird er wieder dabei sein, weil wir da für die Offensive Alternativen brauchen", erklärte der Bayern-Coach.

Lewandowski und Gnabry werden auch gegen Union fehlen, Scott könnte also sogar seine ersten Einsatzminuten bei den Profis sammeln. Mit dem Rückspiel gegen PSG im Hinterkopf könnte Flick dann Spielern wie Leroy Sané oder Kingsley Coman frühzeitig eine Pause gönnen und Scott zu seinem Debüt verhelfen.