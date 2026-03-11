Der FC Bayern reist mit drei verletzten Spielern im Gepäck zurück nach München. Am späten Mittwochabend gibt der Klub die Diagnosen bekannt.

11. März 2026 - 17:00 Uhr

Als die Bayern nach ihrem kurzen, rund einstündigen Flug zurück über die Alpen am Mittwochmittag wieder in München gelandet waren, befand sich auch Jonas Urbig an Bord.

Urbig zieht sich Gehirnerschütterung zu

Schon mal ein gutes Zeichen. Der Torhüter hatte nach dem 6:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions-League bei Atalanta Bergamo zum Screening in ein örtliches Krankenhaus gemusst, um mögliche Kopfverletzungen untersuchen zu lassen nach einem bösen Zusammenprall in den Schlusssekunden, bei dem der 1:6-Ehrentreffer für die Gastgeber fiel. Urbig blieb benommen liegen, wurde von den Bayern-Ärzten versorgt und musste gestützt in die Kabine begleitet werden.

Eine Gehirnerschütterung wurde beim 22-jährigen Stellvertreter von Manuel Neuer (39) diagnostiziert, der nach einem erneuten Muskelfaserriss aktuell wieder Reha macht. Als er am Münchner Flughafen in den Mannschaftsbus stieg, wirkte er in sich gekehrt und wählte seine Schritte mit Bedacht.

Eberl: "Er ist ein bisschen benebelt"

Sportvorstand Max Eberl sagte am Abend nach dem Spiel: "Er ist ein bisschen benebelt gerade, er hat natürlich jetzt Riesen-Kopfschmerzen." Intern rechnet man mit einer Pause von ein paar Tagen, längstens eine Woche – je nach Heilungsverlauf. Auch zum Schutz des Spielers, da wird kein Risiko eingegangen.

Da neben Neuer also wohl auch Urbig für das Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr, Sky) bei Bayer Leverkusen ausfällt, rückt Sven Ulreich ins Tor. Sein letztes Pflichtspiel hat die Nummer drei in der Saison 2024/25 gemacht, im September 2024 beim 5:0-Erfolg in Bremen.

Wird gegen Leverkusen im Tor des FC Bayern stehen: Sven Ulreich. © IMAGO

Ulreich soll beim FC Bayern bleiben

Wie bei Neuer läuft auch Ulreichs Vertrag Ende Juni aus, der bei den Fans ungemein beliebte "Ulle" hängt eventuell noch ein Jahr dran. Im Anschluss soll der 37-Jährige einen Job an der Säbener Straße erhalten, im Gespräch ist ein Job als Torwarttrainer im Jugendbereich.

Noch während des 6:1 bei Atalanta Bergamo hatten Alphonso Davies und Jamal Musiala den Platz verletzt bzw. angeschlagen verlassen müssen. Während es sich bei Spielmacher Musiala nach seiner langen Leidenszeit um Schmerzreaktion handelte, obwohl er auf dem Weg vom Spielerausgang Richtung Bus leicht humpelte, ist die erneute Verletzung von Davies sehr bitter.

Davies erleidet Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur

Er erlitt, so teilten die Münchner am Mittwochabend mit, eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Nach einem Muskelfaserriss war er in Bergamo zurückgekehrt, eingewechselt nach der Pause und dann die erneute Blessur nach 71 Minuten – unter Tränen. Sein Gesicht versteckte der Kanadier im hochgezogenen Trikot.

Auf dem Mitternachtsbankett im Teamhotel "Villa Moroni" richtete Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen emotionale Worte an den Dauer-Pechvogel, der von März bis Dezember wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen war: "Wir alle haben mit dir gefühlt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen eine zügige Genesung."

Kompany: "Wir dürfen uns nicht das Momentum wegnehmen lassen"

"Es ist schade", gab Trainer Vincent Kompany zu, "aber ich habe Vertrauen in den ganzen Kader. Wir dürfen uns nicht das Momentum wegnehmen lassen."