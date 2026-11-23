Im Endspurt vor Weihnachten gehen Trainer Vincent Kompany beim FC Bayern die Spieler aus. Mit Blick auf den Wirbel um Jamal Musiala ist er als Ruhepol gefragt, der gleichzeitig Optimismus und Kampfgeist vermittelt.

Mit der Reise nach Lille und dem Duell gegen den Ligue-1-Klub OSC beginnen knackige Wochen für den FC Bayern. Vier Spiele innerhalb von zehn Tagen, dreimal nur je zwei Tage zwischen einer Partie, mehr ist nicht drin. Erst nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn am 4. Dezember können die Münchner mal richtig Luft holen. Denkste, Pustekuchen – nur ein Tag mehr bis zum Champions-League-Match gegen Slavia Prag (8.12.). Ausgerechnet im Endspurt vor Weihnachten, auf dem Adventszahnfleisch, gehen Trainer Vincent Kompany die Spieler aus.

Frei nach Theodor Storm muss sich der Blick aufs bayerische Lazarett anfühlen wie: "Allüberall auf den Praxissitzen seh ich goldene Profis blitzen." Doch einen auf Knecht Ruprecht machen, das bringt dem 40-Jährigen nun rein gar nichts. In den Sack hauen auch nicht.

Kompany: "Wir haben Mentalität – und die müssen wir jetzt zeigen"

Und so versuchte Kompany zu später Stunde, an diesem so ernüchternden Novemberabend des 1:1 gegen den 1. FC Köln tapfer das zu machen, was ihm noch blieb: ein wenig zu lächeln, Hoffnung und Optimismus auszustrahlen. Der Chefcoach wählte kämpferische Worte, als er sich in eine wahrscheinlich sehr lange Nacht voller Sorgen verabschiedete.

Denn die Bayern-Welt ist nun eine andere. Mittelstürmer Harry Kane – ab auf den OP-Tisch. Flügelspieler Michael Olise auf Krücken aus dem Stadion. Flog damit auch die Hoffnung auf eine "gnaden- und punktebringende" Weihnachtszeit hinfort? "O du Traurige!"

Harry Kane (Nr. 9) muss gegen Köln verletzt vom Feld, das gefällt Trainer Vncent Kompany (l.) natürlich überhaupt nicht. © IMAGO/DeFodi.de

Nicht mit Kompany! "Das sind Weltspieler, die kannst du nicht ersetzen", sagte der Belgier gedrückt, um dann sofort in den kämpferischen Modus umzuschalten: "Wir haben Mentalität – und die müssen wir jetzt zeigen."

"Die Chance, auf eine andere Art unsere Punkte, unsere Siege zu holen"

Später wählte Kompany deutlichere Worte: "Wir haben nun die Chance, auf eine andere Art unsere Punkte, unsere Siege zu holen. Wir werden mit dem Messer zwischen den Zähnen auftreten und kämpfen ohne Ende – aber wirklich! Und dann die Ergebnisse holen."

Sieben Spiele sind es bis Weihnachten. Die für ihn persönlich schwierige Situation inklusive Krankenhaus-Aufenthalt infolge seiner Hirnhautreizung hat ihn zum Nachdenken gebracht. Weniger Stress? Mehr Ruhe? Hm. Nun will – und muss – Kompany vorangehen. Als Fels in der Brandung.

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Der FC Bayern in stürmischer See – dank Hoeneß, Dreesen und Rummenigge

Das Schiff FC Bayern ist in stürmische See geraten, auch durch die von Uli Hoeneß losgetretene, von Jan-Christian Dreesen fortgeführte und von Karl-Heinz Rummenigge verschärfte Diskussion um den Wert des erkrankten Jamal Musiala. Der Spielmacher leidet an einer neurologischen Dysfunktion, die in unregelmäßigen Abständen zu Absencen führt.

Der Cheftrainer und sein Hoffnungstäger, der selbst angeschossen ist: Vincent Kompany (r.) mit Zauberfuss Jamal Musiala. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Hier ist Kompany als Mediator, als Krisenmanager gefragt. Im Sinne des Spielers, der nach acht Wochen Pause (Muskelfaserriss) gegen Köln – eigentlich ein freudiger Anlass – endlich sein Comeback gab. Er braucht ihn gerade jetzt, da so viele Offensivkräfte verletzt sind. Ein Spieler, der als Joker reinkommt, der Kreativität und Esprit ins Spiel bringen soll, benötigt Vertrauen und Rückendeckung. Die geben ihm Kompany und die sportliche Führung. In guten wie in schlechten Zeiten.

Kompany will nicht in die Musiala-Diskussion reinrutschen

Der Trainer würde die aktuelle Situation als herausfordernd bezeichnen. Er habe, so Kompany wörtlich, "jetzt einen super Fokus auf meinen Job. Ich mag meine Rolle und was ich jetzt machen kann." Tüfteln, improvisieren, coachen. "Am Donnerstag haben wir nur über meine Situation gesprochen, über meine Schulter", sagte er am Freitag noch und freute sich vor der Reise nach Lille, "dass wir jetzt wieder über Fußball reden."

In die Diskussion um Musiala möchte er nicht hineinrutschen. "Keine Chance. Dass es bei uns viele Leute gibt, die viel gemacht haben für diesen Verein und eine Meinung haben, ist völlig okay. Ich bin nicht da, um den Leuten zu widersprechen. Ich bin da, um meine Arbeit zu machen. Und ich genieße das."

Nun kann er anpacken, die Ärmel hochkrempeln – auch wenn das an der frisch operierten linken Schulter ziemlich schmerzt.