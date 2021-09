Miroslav Klose hat Thrombosen überwunden: Bereit für Trainerkarriere

Jetzt will Miroslav Klose so richtig durchstarten: Der Weltmeister von 2014 hat seine Thrombose-Erkrankung überstanden und will nun als Trainer tätig sein.

13. September 2021 - 12:35 Uhr | AZ/dpa