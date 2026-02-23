Dieter Reiter zieht in den Aufsichtsrat des FC Bayern – neben Größen wie Herbert Hainer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Auch der Verwaltungsbeirat ist top-besetzt. Die AZ zeigt, wer dabei ist.

Am Montagabend war er erstmals mittendrin: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gehört jetzt zum Aufsichtsrat des FC Bayern und ist damit in die wichtigsten Entscheidungen des Klubs eingebunden. Bei der turnusmäßigen Sitzung in der Allianz Arena saß Reiter am Tisch des Kontrollgremiums um Aufsichtsratschef Herbert Hainer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Willkommen im Klub der Mächtigen, Herr Reiter!

Bayern-Präsident und Chef im Aufsichtsrat: Herbert Hainer. © IMAGO/DeFodi.de

Am 7. Februar war 67-Jährige, der aktuell um seine Wiederwahl als OB kämpft, bereits zum Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats gewählt worden. Laut Bayern-Satzung zieht der Verwaltungsbeirats-Chef auch in den Aufsichtsrat ein, er ist ein geborenes Mitglied.

In beiden Funktionen folgt Reiter auf den früheren Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU), der im Alter von 84 Jahren auf eigenen Wunsch aufgehört hat. "Mit Dieter Reiter an der Spitze wird der Verwaltungsbeirat auch künftig seinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Vereins leisten", sagte Stoiber zu seinem Abschied.

Reiter sieht kein Problem mit OB-Amt

Übrigens: Einen Interessenskonflikt mit seinem Mandat als Oberbürgermeister gebe es aus seiner Sicht nicht, äußerte Reiter. Er nehme beide Funktionen als Privatperson wahr. Zum Vergleich: Münchens Alt-OB Christian Ude saß während seiner Amtszeit schließlich auch 13 Jahre lang im Aufsichtsrat des TSV 1860.

Bayerns Kontrollgremium bekommt damit ein weiteres prominentes Gesicht. Schon zuvor war der Aufsichtsrat hochkarätig besetzt. Im Detail: Neben Präsident Hainer ist auch dessen 1. Vize Dieter Mayer vertreten. Hinzukommen die Fußballgrößen Hoeneß und Rummenigge, die in sportlichen Fragen enorm wichtige Einschätzungen abgeben – bei Transfers, Verträgen, Trainer-Verpflichtungen.

Der Vorstand um CEO Jan-Christian Dreesen hat einen freien Handlungsspielraum von bis zu 50 Millionen Euro, alle höheren Investitionen muss der Aufsichtsrat absegnen. Und 50 Millionen Euro sind in der heutigen Zeit schnell erreicht, bei nahezu jeder prominenten Vertragsverlängerung. Das zeigt, welch große Rolle der Aufsichtsrat auch im Tagesgeschäft spielt.

13 Jahre lang im Aufsichtsrat des TSV 1860: Christian Ude. © IMAGO/B. Lindenthaler

Mächtiges Gremium aus Wirtschaft und Politik

Der Einfluss aus der Wirtschaft ist im Aufsichtsrat ebenfalls beachtlich. Thorsten Langheim ist Vorstand der Deutschen Telekom AG, also von Bayerns Hauptsponsor. Jan Heinemann fungiert als General Counsel & Chief Compliance Officer der Adidas AG. Adidas ist einer von drei externen Anteilseignern an der FC Bayern AG neben Audi und Allianz, alle drei Parteien halten jeweils 8,33 Prozent. Dem FC Bayern e.V. gehören 75 Prozent.

Von der Allianz ist in Bayerns Aufsichtsrat auch Michael Diekmann, der Vorsitzende des Aufsichtsrats beim Versicherungsgiganten, dabei. Komplettiert wird das neunköpfige Gremium von Gernot Döllner, dem Vorstandsvorsitzenden der Audi AG. Im Jahr 2024 machte Audi 64,5 Milliarden Euro Umsatz, Adidas immerhin 23,68 Milliarden und die Allianz 179,8 Milliarden. Immense Summen.

Auch er ist im Verwaltungsbeirat dabei: Vizekanzler Lars Klingbeil. © Dominik Butzmann

Bayerns Aufsichtsrat gehört damit zweifellos zu einem der einflussreichsten in Deutschland. Und das gilt auch für den Verwaltungsbeirat. In diesem fungiert Unternehmerin Alexandra Schörghuber als Stellvertretende Vorsitzende hinter Reiter.

Weitere Mitglieder sind: Dorothee Bär (CSU/Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt), Georg Fahrenschon (CSU/früherer bayerischer Finanzminister), Marion Kiechle (Direktorin der Frauenklinik des Klinikums rechts der Isar), Lars Klingbeil (SPD-Chef, Vizekanzler und Bundesfinanzminister), Hildegard Müller (CDU/Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie), Elisabeth Promberger (Vorsitzende der Geschäftsleitung bei Rewe Süd), Klaus-Peter Röhler (Vorstandsmitglied der Allianz SE), Josef Schmid (CSU/Wirtschaftsjurist und früherer Zweiter Bürgermeister von München), Alexander Sixt (Chef des Autovermieters Sixt SE) sowie Max Viessmann (CEO der Viessmann Group).

Allesamt Topkräfte aus der Politik und/oder Wirtschaft also. Und er ist mittendrin: Dieter Reiter.