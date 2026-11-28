Für den Weltmeister von 1990 ist der Blackout von Joshua Kimmich ein Zeichen für den derzeitigen Zustand des Clubs. Damit geht er auch auf die Dauerdebatte um Musiala ein.

Hamburg

Der Blackout von Bayern Münchens Mittelfeldchef Joshua Kimmich mit der Roten Karte beim 0:0 in Hamburg sei nach Meinung von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ein Zeichen, "dass was nicht stimmt in dem Verein". Der Sky-Experte ging damit auch auf die Dauerdebatte um den Gesundheitszustand von Nationalspieler Jamal Musiala ein. "Das bleibt in den Köpfen hängen und deswegen reagiert auch Kimmich so vollkommen überzogen", sagte Matthäus.

"Alles was zurzeit bei Bayern passiert, ist der falsche Weg. Zwei, zweieinhalb Jahre habe ich die Bayern über den grünen Klee gelobt, zur Zeit kann man sie an allen Ecken und Enden irgendwo kritisieren", so Matthäus.

Hamann: "Hat der Mannschaft massiv geschadet"

Kimmich hatte sich in Hamburg zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen, als er den Norweger Alexander Rössing-Lelesiit an den Haaren zog und entsprechend Rot sah. "Durch die Rote Karte wird er ganz sicher zwei Spiele mindestens fehlen und dann macht er sich und den Bayern auch wieder keinen Gefallen", ergänzte der Weltmeister von 1990. Kritisch äußerte sich auch Dietmar Hamann über Kimmich: "Für so etwas gibt es keine Entschuldigung. Er hat der Mannschaft massiv geschadet."

Die Gesundheit von Musiala ist beim FC Bayern zur Dauerdebatte geworden, nachdem Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge die Folgen der neurologischen Erkrankung des 23-Jährigen thematisiert hatten. In Hamburg fehlte Musiala wegen einer erneuten Muskelverletzung.