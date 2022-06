Mané wird in München sesshaft: Haus kaufen, Kochen lernen

Der Top-Neuzugang beim FC Bayern muss sich erstmal umstellen: Sein persönlicher Koch bleibt in England.

München - Bayern-Neuzugang Sadio Mané muss sich nach seinem Wechsel von Liverpool nach München umstellen - zumindest kulinarisch. Sein persönlicher Koch bleibt in England und begleitet den Senegalesen nicht mit nach Deutschland.

Mané sucht Haus und lernt Kochen

"Der Koch kommt nicht mit nach München. Ich suche mir jetzt erst einmal ein Haus, und vielleicht kann ich ja doch noch lernen, wie man sich etwas Gesundes zubereitet", berichtete der 30-Jährige in einem Interview der "Sport Bild" am Mittwoch.

"Sie können jeden fragen, der mich kennt: Ich bin ein sehr schlechter Koch. In meiner Kindheit durften wir Jungs nicht in die Küche. Ich musste in die Schule und auf der Farm helfen."