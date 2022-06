FC Bayern: Leistungstest am Samstag, erstes Training am Montag

Knapp vier Wochen vor dem Supercup-Duell mit RB Leipzig trainieren die Bayern-Profis am kommenden Montag erstmals wieder. Die Nationalspieler trudeln so nach und nach ein, auch Robert Lewandowski lässt auf sich warten.

Nach den Leistungstests am Samstag bittet Julian Nagelsmann die Bayern-Profis am kommenden Montag zum ersten Training. (Archivbild)

München - Es wird wieder ernst beim FC Bayern: Ein paar Tage später als die Konkurrenz steigt der deutsche Rekordmeister am Samstag mit den obligatorischen Leistungstests in die Vorbereitung auf die neue Saison ein.

FC Bayern: Leistungstests am Samstag

Die erste Trainingseinheit geht dann am kommenden Montag (4. Juli) über die Bühne. Die meisten Nationalspieler kommen dann am 8. Juli hinzu, den mit Spannung erwarteten Auftritt des wechselwilligen Angreifers Robert Lewandowski wird es dann vermutlich am 12. Juli geben – so der Plan.

Vom 18. bis 24. Juli sind die Bayern auf USA-Reise. Das erste Pflichtspiel steht dann am 30. Juli an, wenn es im Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig geht.