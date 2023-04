Mané gegen Sané: Es war nicht die erste Watschn, die beim FC Bayern verteilt wurde

Beim FC Bayern sind schon öfter Watschn verteilt worden. Ein Überblick der AZ.

Streit: Die Bayern-Stars Arjen Robben und Franck Ribéry (l.) im April 2012 in der Partie gegen Real Madrid.

München - Dass man sich beim FC Bayern gegenseitig eine "zimmert", ist (leider) nichts Neues, das gab es schon vor dem Kabineneklat zwischen Sadio Mané und Leroy Sané nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City. Hier ein Überblick über frühere, schlagkräftige Auseinandersetzungen beim Rekordmeister:

Bei Bayern rumpelt es nicht zum ersten Mal in der Kabine

Bixente Lizarazu gegen Lothar Matthäus (August 1999): Sozusagen die "Mutter aller Watschn" an der Säbener Straße. Damals ohrfeigte der Franzose den DFB-Rekordnationalspieler im Training. "Der Liza hat sich geweigert, in den Kreis zu gehen. Darauf haben wir uns gegenseitig angeschrien. Nach fünf Minuten war alles vergessen", berichtete Matthäus, während Lizarazu es so sah: "Das musste sein. Lothar hat einfach zu viel geredet. Danach haben wir uns wunderbar verstanden."

Sammy Kuffour gegen Thorsten Fink und Lizarazu gegen Niko Kovac (November 2002): Es knirschte und krachte heftig im Training in jenem Herbst. Erst zwischen Kuffour und Jens Jeremies. Teamkollege Thorsten Fink ging dazwischen und bekam unglücklicherweise Kuffours Faust ab. Im selben Monat gingen Lizarazu und Niko Kovac aufeinander los. Co-Trainer Michael Henke musste die beiden Streithähne trennen. "Das zeigt nur, dass die Mannschaft lebt", meinte Trainer Ottmar Hitzfeld süffisant.

Ribéry schlug Robben ins Gesicht: Beide kamen mit blauem Auge davon

Franck Ribéry gegen Arjen Robben (April 2012): In der Halbzeitpause des Champions-League-Spiels gegen Real Madrid (2:1) schlug der Franzose dem Niederländer nach einem Disput ins Gesicht. Das Ergebnis: ein Veilchen für Robben unterm rechten Auge, dem Franzosen wurden laut "Bild" 50.000 Euro Geldstrafe aufgebrummt. So kamen beide mit einem blauen Auge davon. Beide versöhnten sich fünf Tage danach beim 2:1 in Bremen beim Torjubel: mit der Faust-an-Faust-Geste.

Kingsley Coman gegen Robert Lewandowski (April 2019): Die beiden Offensiv-Stars sollen mit Fäusten aufeinander eingeschlagen haben konnten wohl erst durch Jérôme Boateng und Niklas Süle getrennt werden. Nach einer reumütigen Entschuldigung am gleichen Tag kamen sie beide ohne Strafe davon.