Mammut-Aufgabe gegen Paris Saint-Germain: Diese Zahlen machen Bayern Mut

Der FC Bayern will am Mittwochabend Paris Saint-Germain ausschalten und das Viertelfinale der Champions League erreichen. Gleich mehrere Dinge sprechen vor dem Kracher-Duell für den deutschen Rekordmeister.

München - Am Mittwoch wird es für den FC Bayern wieder in der Champions League ernst, dann steigt in der Allianz Arena das Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain (21 Uhr, DAZN und ). Spieler und Verantwortliche des deutschen Rekordmeisters werden sicher nicht den Fehler machen und auch nur eine Sekunde darüber nachdenken, ob das bereits die halbe Miete sein könnte.

Das Star-Ensemble aus der französischen Hauptstadt wird gegen die Münchner alles daran setzen, den Gastgeber zu besiegen und ihn so doch noch aus der Königsklasse zu kegeln. Die Bayern können jedoch durchaus selbstbewusst in die Partie gehen. Gleich mehrere Fakten sollten dem Bundesliga-Spitzenreiter Mut machen.

Mutmacher 1: Die gute Ausgangsposition

Weil der FC Bayern das Hinspiel in Paris dank des Treffers des früheren PSG-Akteurs Kingsley Coman mit 1:0 für sich entschied, geht die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit einem zählbaren Vorteil in die Partie.

22 Mal haben die Bayern das Hinspiel eines K.o.-Duells in der Champion League gewonnen, nur zweimal sind sie dabei ausgeschieden. Und noch besser: Nach einem Auswärtssieg im Hinspiel ereilte sie nur in einem von zehn Fällen das Aus in der Champions League. Das war in der Saison 2010/2011 im Vergleich mit Inter Mailand.

Mutmacher 2: Bayerns Defensive in der Königsklasse

In sechs der bisherigen sieben Partien der laufenden Champions-League-Saison stand für die Münchner am Ende sechsmal die Null – das ist absoluter Bestwert in der Königsklasse.

Der FC Bayern ist erst das fünfte Team überhaupt, das in den ersten sieben Spielen einer CL-Spielzeit sechsmal ohne Gegentor blieb. Und: Alle vier Mannschaften, denen dies zuvor gelang, erreichten später das Finale. Zudem streben die Münchner einen Vereinsrekord an: Zuletzt spielten sie viermal hintereinander zu Null, mit einer fünften weiße Weste würden sie ihren Vereinsrekord aus dem Jahr 2021 einstellen.

Mutmacher 3: Bayern mit Mega-Bilanz in der Allianz Arena

Seit acht Heimspielen ist der FC Bayern in der Champions League nun schon ungeschlagen, zuletzt feierten die Münchner im heimischen Stadion einen 2:0-Erfolg gegen Inter Mailand. Ebenfalls ein überragender Wert: 15 der vergangenen 17 Heimspiele in der Champions League gingen an den gastgebenden FC Bayern, ansonsten gab es noch ein Remis und eine Niederlage. Das war im Viertelfinale 2020/2021 beim 2:3 gegen Paris Saint-Germain.

In den letzten 44 Champions-League-Heimspielen kassierten die Münchner beim 1:3 gegen den FC Liverpool im Achtelfinal-Rückspiel 2018/2019 nur einmal eine Niederlage mit mehr als einem Tor Differenz. Doch Obacht! Ein solches Resultat würde gegen PSG schon das Aus bedeuten...