Mach's nochmal, Thomas Müller – trifft der Bayern Stürmer erneut im San Siro?

Thomas Müller schwärmt vom Mailänder Stadion. Er kann in der riesigen Arena aber auch treffen, so wie beim Spiel aus dem Jahr 2011. Macht er es noch mal beim Auftakt der Champions-League?

München – "Thomas Müller spielt immer!" sagte einst Louis van Gaal. Der Ex-Coach vom FC Bayern hatte zumindest am vergangenen Samstag beim Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin (1:1) unrecht. Müller fand sich für eine kleine Spielpause zunächst auf der Bank wieder und wurde dann eingewechselt. Gegen Inter rechnen Experten wieder mit einem Startelf-Einsatz – gut so! Denn Müller schwärmt nicht nur von der Mailänder-Arena, sondern kann für den kriselnden Bayern-Sturm ganz wichtig werden.

Thomas Müller schwärmt vom Mailänder San Siro-Stadion

"Im San Siro durfte ich schon ein paar Mal spielen. Es ist zwar nicht mehr das modernste Stadion, aber ich war als Kind schon mal als Zuschauer dort und bin immer noch sehr beeindruckt von der Geschichte“, so Müller am Samstag nach dem Spiel gegen Union. Wie man den 32-Jährigen kennt, wird er am Mittwoch ab 20:45 Uhr (live bei DAZN und im AZ-Liveticker) aber sicher nicht mit den Händen in den Hüften im Mittelkreis stehen und das Treiben im Guiseppe-Meazza-Stadion beobachten. Der Bayer ist heiß auf den Start der Champions-League und ist die Geheimwaffe der Münchner.

Müller weiß, wie es gegen Inter läuft. Hier beim Spiel aus dem Jahr 2011 im Zweikampf gegen Chivu und Motta. © GES/Augenklick (GES/Markus Gilliar)

Wie man Tore im San Siro schieß, weiß Müller nämlich. Vor elf Jahren beim Achtelfinal-Aus im März 2011 gegen Inter machte er das 2:1 (2:3 am Ende). Auch im Finale der Champions League 2010 (0:2) spielte Müller 90 Minuten durch. Also warum nicht auch direkt jetzt wieder? Zudem weiß er an seiner Seite möglicherweise einen echten Mailand-Kenner.

De Ligt kennt Inter und weiß: "Sie spielen immer gleich"

Matthijs de Ligt wechselte im Sommer zu den Bayern und hat keine Angst vor großen taktischen Kniffen von Coach Simone Inzaghi. "Sie spielen immer gleich, im 3-5-2-System", verriet der Abwehrmann. Welche Geheimnisse er Coach Julian Nagelsmann und seinen Team-Kameraden vorab noch verraten hat, ist nicht bekannt.

Müller wird sich an den Schiedsrichter erinnern

Sosehr sich Müller an seine Gastspiele im San Siro erinnern kann, so genau wird er sich an den Schiedsrichter erinnern. Der Franzose Clément Turpin pfeift die Partie. Das ist der, der Müller 2018 beim Kick gegen Ajax Amsterdam (3:3) vom Platz stellte. Es war neben einer Gelb-Roten Karte 2009 in Bordeaux Müllers einziger Platzverweis in der Champions League.