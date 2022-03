Louis van Gaal hingerissen von Thomas Müller: "Idealer Spieler für jeden Trainer"

Mit dem Satz "Müller spielt immer" machte sich Louis van Gaal beim FC Bayern unsterblich. "Wenn ich Hansi Flick wäre, würde ich ihn aufstellen, weil er gegen mich motiviert sein wird", sagte Hollands Nationaltrainer vor dem Duell mit der deutschen Nationalelf und ist immer noch begeistert von Müllers Qualitäten.

Amsterdam/München - Vor dem Freundschaftsspiel gegen Deutschland hat Louis van Gaal seinen einstigen Spieler Thomas Müller geadelt.

Deshalb würde van Gaal Müller am Dienstag aufstellen

Thomas Müller ist ein Spieler, der immer eine gute Orientierung in der Offensive hat, aber er verteidigt auch schlau. Er ist ein Zehner mit defensivem Denken. Deshalb ist er für jeden Trainer ein perfekter Spieler", sagte der niederländische Nationaltrainer am Montag. Die Niederlande empfängt Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Amsterdam.

Im Länderspiel der DFB-Elf gegen Israel (2:0) setzte Thomas Müller einen Elfmeter an den Pfosten. © imago images//nordphoto

"Wenn ich Hansi Flick wäre, würde ich ihn aufstellen, weil er gegen mich motiviert sein wird", sagte van Gaal, der von 2009 bis 2011 Müller als Coach von Bayern München trainierte. Aus dieser Zeit stammt auch der Satz von van Gaal: "Thomas Müller spielt immer."

Für den anderen ehemaligen Bayern-Coach ist der Klassiker mit dem speziellen Prestigefaktor ein Fußballabend, der sich nach einer echten WM-Prüfung anfühlt und die erste echte sportliche Herausforderung in seinen sieben Monaten als Bundestrainer. "Wir freuen uns auf das Kräftemessen", sagt Hansi Flick.

Hansi Flick lobt Louis van Gaal

Auch für Flick persönlich ist es eine besondere Aufgabe, weil er sich mit Oranje-Coach Louis van Gaal (70) messen kann, den einstigen Coach des FC Bayern, den Flick seit Jahren sehr schätzt: "Louis ist ein absoluter Fußball-Fachmann." Bondscoach van Gaal ist ebenfalls gespannt. "Wir haben Deutschland ausgewählt, weil wir den größtmöglichen Widerstand haben wollten", sagte der Niederländer.

Im DFB-Kreis kribbelte es schon lange vor dem Anpfiff in der Arena von Ajax Amsterdam, in der Flick mit einem arg reduzierten Bayern-Block ohne Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Niklas Süle die große Halbzeitprüfung auf dem Weg nach Katar bestehen muss. Acht Spiele mit acht Siegen und 33:2 Toren gegen ausschließlich zweitklassige Gegner liegen hinter Flick - in Amsterdam beginnt nun die zweite Hälfte des WM-Countdowns mit noch einmal acht Länderspielen.