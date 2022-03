Einzelkritik: Bayern-"Bambi" Musiala wuselt fleißig - Müller verpasst Seeler-Meilenstein

Die deutsche Nationalmannschaft feiert einen gelungenen Auftakt ins WM-Jahr und schlägt Israel im Testspiel mit 2:0 - die Noten für die DFB-Kicker.

Sinsheim - Solider Pflichtsieg für die deutsche Nationalelf: Mit 2:0 gewann das DFB-Team in Sinsheim gegen Israel. Im ersten von zwei WM-Testländerspielen in dieser Länderspielperiode testete Bundestrainer Hansi Flick einige Spieler wie die Rückkehrer Julian Draxler und Julian Weigl, schonte Manuel Neuer oder Antonio Rüdiger und verhalf Anton Stach (Mainz) sowie Nico Schlotterbeck zu ihren DFB-Debüts. Beim ersten WM-Casting trafen die Chelsea-Stars Kai Havertz und Timo Werner vor der Pause. Thomas Müller verschoss einen Elfmeter (89.).

Weiter geht es für die Nationalelf am Dienstag in Amsterdam (20.45 Uhr, ARD) gegen die Niederlande von Bondscoach Louis van Gaal.

Die Noten für die deutsche Nationalmannschaft:

MARC-ANDRÉ TER STEGEN, NOTE 3: Weil Stammtorhüter Manuel Neuer geschont wurde, durfte sein Stellvertreter vom FC Barcelona für eine Halbzeit ran. In seinem 28. Länderspiel kaum gefordert, musste lediglich bei einigen Rückpässen auf der Hut sein. Easy Einsatz.

THILO KEHRER, NOTE 3: Der flexible Verteidiger von Paris St.Germain ist eine der Flick-Entdeckungen des letzten Herbstes. Sicherte seine rechte Abwehrseite souverän ab, ging in den Zweikämpfen aggressiv zur Sache. Starke Direktabnahme – gehalten (60.).

JONATHAN TAH, NOTE 3: Der Leverkusener durfte sich als Innenverteidiger zeigen, da Süle verletzt fehlte und Rüdiger sowie Ginter geschont wurden. Defensiv wenig gefordert, wollte er mit langen Bällen in die Spitze auffallen. Solide.

KEVIN SCHLOTTERBECK, NOTE 3: Der 22-Jährige vom SC Freiburg ist der nächste Debütant unter Bundestrainer Flick. Der heißbegehrte Innenverteidiger, auch auf der Liste des FC Bayern, spielte scharfe, schlaue Pässe in die Spitze. Giftig und bissig, verschuldete allerdings den Elfmeter in der Nachspielzeit.

DAVID RAUM, NOTE 3: In seinem vierten Länderspiel gab der Hoffenheimer in seinem Heimstadion einen mutigen, couragierten Linksverteidiger, der immer wieder zu Flankenläufen ansetzte. Tritt nahezu alle Ecken, die eine von rechts führte zum 1:0. Raum bleibt eine gute Alternative zu Gosens.

Musiala fleißig, Rückkehrer Weigl und Draxler tun sich schwer

JULIAN WEIGL, NOTE 4: Sechstes Länderspiel des Profis von Benfica Lissabon, allerdings das erste seit März 2017. Sollte auf der Sechserposition so aggressiv wie sonst Joshua Kimmich verteidigen. Versuchte sich als Balldieb, aber oft zu zaghaft. In der 64. Minute ausgewechselt.

ILKAY GÜNDOGAN, NOTE 3: Der Profi von Manchester City ordnete das Spiel in Abwesenheit von Kimmich und Goretzka, hatte die Mittelfeld-Hoheit und verteilte die Bälle. Der Kapitän nur einmal Durchschlagskraft als er Werners Treffer per Freistoß vorbereitete. Blieb in der Pause in der Kabine.

JULIAN DRAXLER, NOTE 4: Im Luxus-Kader von PSG nur eine Randfigur, durfte er sich erstmals unter Bundestrainer Flick zeigen. In seinem 57. Länderspiel mit ein paar netten Ansätzen über den rechten Flügel, aber oft zu umständlich und wenig zielstrebig.

56/7

JAMAL MUSIALA, NOTE 2: Zehntes Länderspiel für den 19-jährigen Bayern-Profi, Spitzname "Bambi". Sehr aktiv und fleißig in einer Rolle als Achter bzw. Zehner. Schnelle Bewegungen, schlangenartige Dribblings – erhielt Szenenapplaus.

KAI HAVERTZ, NOTE 2: Der Chelsea-Profi sollte Werner in vorderster Linie unterstützen, zeigte gleich ein paar feine Kombinationen mit Draxler. Verpasste das 1:0, als er den Ball aus kurzer Distanz nicht an Israels Torhüter Marciano vorbeibrachte (29.). Vergab zu leichtfertig und zu lässig völlig frei (35.), köpfte dann aber stark ein (36.) - sein achtes Länderspieltor.

Werner nutzt die Chance, Müller verpasst vom Punkt

TIMO WERNER, NOTE 3: Kämpft bei Chelsea um mehr Einsatzzeit, wird von Flick in der Nationalelf konsequent gepusht. Agierte als Mittelstürmer zunächst unglücklich. Man merkte ihm den Willen, aber auch die Unsicherheit an. Gelöster nachdem er den Fuß zum 2:0 in Gündogans Freistoß' gehalten hatte – sein 22. Länderspieltor.

KEVIN TRAPP, NOTE 2: Der Frankfurter erhielt für seine stabilen Leistungen bei der Eintracht als Belohnung von Flick die zweite Halbzeit. Gegen Israel packte er in seinem sechsten Länderspiel zu, parierte den Elfmeter von Y. Cohen.

THOMAS MÜLLER, NOTE 4: In seinem 111. Länderspiel (damit auf Rang sechs im ewigen DFB-Ranking) Joker. Löste zur zweiten Halbzeit Gündogan als Kapitän ab, setzte den Elfmeter vehement an den Pfosten (89.). Hätte mit HSV-Legende Uwe Seeler (43 DFB-Tore) gleichziehen können.

Thomas Müller vergab gegen Israel in der 89. Minute einen Elfmeter. © IMAGO / Hartenfelser

ANTON STACH, NOTE 3: Debüt in der A-Nationalelf für den U21-Europameister von 2021. Der Mainzer, Sohn von Eurosport-Kommentator Matthias Stach, kam für Weigl (64.). Fügte sich gut ein als Staubsauger vor der Abwehr.

CHRISTIAN GÜNTER, NOTE 3: Fünftes Länderspiel für den Freiburger ab der 61. Minute als Linksverteidiger. Zuverlässiger, bissiger Arbeiter.

LEROY SANÉ, NOTE 4: Zuletzt bei Bayern mit gewissen Leistungsschwankungen, bekam er einen Kurzeinsatz ab der 72. Minute. Blieb ohne große Szene.

LUKAS NMECHA, OHNE NOTE: Kam in der 80. Minute für Havertz. Der Wolfsburger Mittelstürmer holte immerhin den (von Müller verschossenen) Elfmeter heraus.