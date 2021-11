Lewandowski vor der Krönung: Matthäus spricht in der AZ

Robert Lewandowski bleibt beim 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld torlos, an diesem Montag erhält er in Paris wohl den Ballon d'Or. "Für mich ist die Sache eindeutig", sagt Lothar Matthäus in der AZ.

29. November 2021 - 11:39 Uhr, aktualisiert am 29. November 2021 - 12:30 Uhr | Maximilian Koch