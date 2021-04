Lewandowski steht vor seinem Comeback: Er will am Wochenende spielen!

Bayern-Star Robert Lewandowski steht kurz vor seinem Comeback. Der Stürmer will am kommenden Wochenende wieder spielen – den legendären Tor-Rekord von Gerd Müller hat er indes noch nicht aufgegeben.

Robert Lewandowski will wieder voll angreifen.

München - Für Leverkusen am Dienstagabend (20.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) reicht's noch nicht, sagte Bayern-Trainer Hansi Flick am Montag über einen möglichen Einsatz von Robert Lewandowski. Dafür hofft er auf einen Einsatz seines Super-Stürmers am kommenden Samstag gegen Mainz.

Diese Hoffnungen könnten sich erfüllen, denn Lewandowski selbst ist äußerst zuversichtlich, was sein Comeback angeht. "Es geht mir sehr gut, ich trainiere jetzt schon seit Tagen und alles läuft, wie es geplant war. Das bedeutet, dass ich zufrieden bin und der Plan ist, dass ich am Wochenende wieder spiele", sagte der Pole im .

Lewandowski hatte sich Ende März beim WM-Qualispiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra verletzt. Der Angreifer zog sich eine Bänderdehnung im Knie zu, die Bayern sprachen von einer Ausfallzeit von rund vier Wochen. Vor etwas mehr als einer Woche nahm Lewandowski wieder das Lauftraining auf, seitdem kommt er seinem Comeback Schritt für Schritt näher.

Knackt Lewandowski den Tor-Rekord von Gerd Müller?

Den legendären Tor-Rekord von Gerd Müller (40 Tore in einer Bundesliga-Saison) hat er indes noch nicht aufgegeben. Lewandowski steht aktuell bei 35 Treffern – sollte er gegen Mainz wieder fit sein, würden ihm also noch vier Spiele bleiben. "Ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe, dass ich, wenn ich wieder auf dem Platz bin, ab der ersten Minute auch mein Niveau zeigen, direkt den besten Fußball spielen und Tore schießen kann", sagte Lewandowski.