Schon kurz vor Anpfiff gibt es gute Nachrichten für die Bayern. Der Tabellenzweite RB Leipzig hat in der frühen Partie dieses Spieltags 1:2 beim 1. FC Köln verloren. Die Münchner würden ihren Vorsprung an der Tabellenspitze also mit einem Sieg auf satte elf Punkte ausbauen. In dem Falle könnten die Bayern also am kommenden Wochenende in Mainz Meister werden!