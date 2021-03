Lewandowski, Müller, Neuer: Kahn will mit Trio verlängern

Die Verträge mit Lewandowski, Müller und Neuer laufen bis 2023. Der baldige Vorstandsboss Kahn kann sich vorstellen, mit dem Ü30-Trio zu verlängern. "Warum sollten wir nicht daran denken?"

München - Mit dem 4:1 im Hinspiel bei Lazio Rom haben die Bayern die Tür ins Viertelfinale der Champions League nicht nur aufgestoßen, im Grunde haben sie diese eingetreten. An der Säbener Straße blickt man bereits auf die Auslosung der nächsten K.o.-Runde am Freitagmittag. Gegen wen geht es? Und vor allem wird die Münchner Logistik-Planer in Zeiten der Corona-Pandemie samt der Reiserestriktionen die Frage umtreiben: Wo dürfen wir spielen?

Bayern-Stars Müller, Lewandowski und Neuer dabei gegen Lazio

Für Hansi Flick verbieten sich diese Gedankenspiele. Denn auch das Rückspiel gegen Lazio (21 Uhr bei Sky und im Liveticker der AZ) muss seine Mannschaft erst mal unfallfrei über die Bühne bringen. Daher denkt der Trainer nicht darüber nach, trotz des klaren Hinspiel-Erfolges gegen die Römer groß zu rotieren. Safety first - gerade als Titelverteidiger. Abwehr-Chef David Alaba trainierte nach seiner Pause beim 3:1 in Bremen aufgrund von muskulären Problemen am Sonntag beinahe vollumfänglich und wird in die Startformation zurückkehren.

Auch die weiteren Säulen des Teams, die Achse Ü30, soll gegen die Laziali nicht pausieren. Weder Torhüter Manuel Neuer (34), noch Bald-Wieder-Nationalspieler Thomas Müller (31), noch Weltfußballer Robert Lewandowski (32). Während Neuer sowieso am liebsten jedes Match bestreiten möchte und - wenn überhaupt - zu einer Pause und damit seinem Glück gezwungen werden muss, warten auf Müller ab Sonntag nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zwei spielfreie Wochen während der Länderspielperiode.

FC Bayern Weltklasse-Trio hat Vertrag bis 2023

Bundestrainer Joachim Löw wird Müller erst zur unmittelbaren EM-Vorbereitung ab Ende Mai zurück in den Nationalelf-Kader berufen. Lewandowski, als Kapitän der polnischen Auswahl natürlich für die drei anstehenden WM-Qualifikationsspiele seines Landes nominiert, wurde in Bremen bereits nach 79 Minuten ausgewechselt - das muss als Schonung reichen für den Top-Torjäger, der in den letzten sechs Pflichtspielen immer (und insgesamt neun Mal) getroffen hat.

Das Weltklasse-Trio Neuer/Lewandowski/Müller hat jeweils einen Vertrag bis 2023, wäre bei Auslaufen der Arbeitspapiere 37, 35 bzw. 34 Jahre alt. Stehen nach den kommenden zwei Spielzeiten also drei Abschiede an? Zumal 2023 das Champions-League-Finale in der Allianz Arena stattfindet und den krönenden Abschluss bilden könnte. Doch nun hat Bayern designierter Vorstandschef Oliver Kahn eine abermalige Vertragsverlängerung mit den Führungsspielern nicht ausgeschlossen. Der 51-jährige Ex-Kapitän sagte im "Kicker": "Warum sollten wir nicht daran denken, mit dem einen oder anderen noch mal zu verlängern, wenn sie so spielen wie zurzeit?"

Kahn bereitet Vertragende kein Kopfzerbrechen: "Es ging immer erfolgreich weiter"

Kahn betonte jedoch auch: "Das entlässt uns aber nicht aus der Verantwortung, uns darüber Gedanken zu machen, wie es nach diesen Persönlichkeiten weitergehen soll." Dennoch wird es eine Zeit nach dem Trio aus der Weltmeisterlichen (Neuer, Müller) sowie aktuell Weltbesten (Neuer, Lewandowski) geben. "Wir wissen, dass sich große Spieler in den nächsten Jahren verabschieden werden", sagte Kahn, "aber wir wissen auch, und das zeigt die lange Historie des FC Bayern: Es ging immer erfolgreich weiter, und dafür müssen wir Sorge tragen." Eben. Weiter, immer weiter. Auf der Mittelstürmer-Position irgendwann mit Dortmunds Torjäger Erling Haaland (20)? Kahn hielt sich bedeckt: "Da in Robert Lewandowski der aktuelle Weltfußballer in unseren Reihen spielt, haben wir keinen Druck auf dieser Position."