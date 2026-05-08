Letzte Chance auf den Henkelpott? Wie reif der FC Bayern wirklich ist

Für PSG waren die Bayern im Halbfinale der Champions League nicht reif genug. Wie geht es weiter? „ In elf Jahren hier war das aus meiner Sicht bisher die stärkste Saison“, sagt Kapitän Kimmich - gibt es eine weitere Chance?

Harry Kane hatte feuchte Augen, zog sich das Trikot übers Gesicht, um seine Enttäuschung zu verbergen. Um dem Moment der Leere zu entfliehen, der Aussichtslosigkeit nach dem verpassten Finaleinzug. Wie seine Mitspieler stand der Mittelstürmer einige Minuten regungslos vor der Südkurve, während die treuesten Fans zur Aufmunterung die Vereinshymne sangen. "Immer vorwärts, FC Bayern!"

Traum vom Henkelpott erneut geplatzt

Just in dem Moment als die Welt stillstand für Kane & Co.. Der Traum vom Henkelpott ist nach dem 1:1 gegen Paris St.Germain für die Münchner ein weiteres Mal ausgeträumt. Das Sehnsuchtsziel Champions-League-Sieg erschien vor dem Halbfinal-Rückspiel so nah – und ist nun doch wieder so fern. Ab September erst, mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase, kann man den nächsten Angriff auf die Trophäe der Königsklasse starten. Harry Kane ist dann 33 Jahre alt.Hat der Brite noch ein weiteres, so starkes Jahr, im Tank? Der (zu) späte Ausgleich gegen PSG war Kanes 55. Tor im 48. Pflichtspiel der Saison. Der Torjäger ist nicht der einzige Profi im Kader von Trainer Vincent Kompany, der als Ü30-Spieler demnächst an die Weggabelung seiner Karriere kommt. In diesem Halbfinale waren die Bayern nicht reif genug für die abgezockte Truppe von PSG. Ist diese Bayern-Mannschaft auch bald überreif? Also: Über ihrem Zenit?

Die Führungsspieler kommen in ein betagtes Alter. Neben Kane, dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft und mit dem die Bosse unbedingt verlängern wollen, sind auch Joshua Kimmich (31), Jonathan Tah (30) und der in den Halbfinals nach seiner Verletzung schmerzlich vermisste Serge Gnabry (30) nicht mehr die Jüngsten. Ganz zu schweigen von Kapitän Manuel Neuer (40), der bei einer seiner vielen Glanzparaden der letzten Wochen in einen Jungbrunnen gestürzt ist und wohl noch eine Saison dranhängen wird.

Letzte Chance für eine goldene Generation?

Für Neuer wäre es definitiv die letzte Chance auf den Gewinn der Champions League. Für die Generation um Kane, Kimmich & Co. auch? Bleiben sie weiter so gierig, so hungrig wie in dieser Saison der (Tor-)Rekorde in der Bundesliga? Kann Kompany auch in seinem dritten Jahr an der Säbener Straße noch dieses Feuer entfachen?

Bayerns Trainer Vincent Kompany an der Seitenlinie der Allianz Arena – nach dem verpassten Finaleinzug soll er den nächsten Angriff auf den Henkelpott formen. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

"In elf Jahren Bayern war das aus meiner Sicht bisher die stärkste Saison", sagte Vize-Kapitän Kimmich, der 2015 gekommen war und ergänzte: "Sogar stärker als die Triple-Saison damals (2020, d. Red.). Solche eine Konstanz und solch eine Truppe in der Kabine habe ich selten erlebt." Der Mittelfeld-Chef zog bereits ein Fazit, sagte: "Wir haben in dieser Saison drei Niederlagen kassiert. Es zeigt, dass wir sehr konstant auf einem guten Niveau unterwegs waren."Neben dem Ausrutscher in der Liga gegen Augsburg (1:2) verloren die Münchner in der Champions League lediglich gegen die beiden Finalisten. In der Gruppenphase mit 1:3 beim FC Arsenal und nun das spektakuläre Halbfinal-Hinspiel (4:5) bei PSG. Kimmichs Hoffnung: "Ich glaube nicht, dass uns das umwerfen oder vom Weg abbringen wird. Ich sitze in der Kabine und habe das Gefühl, dass wir mit dieser Mannschaft die Champions League gewinnen können."

Zwischen Umbruch und Titelreife

Mit welchem Kader? Da sind einerseits die jungen Wilden, die Hoffnungsträger um Aleksandar Pavlovic (22), Jonas Urbig (22), Tom Bischof (20) und vor allem die Saison-Entdeckung, Teenager Lennart Karl (18). Auch Jamal Musiala, schon recht erfahren, ist erst 23.

Dazu braucht es zwei, drei Transfercoups wie in den letzten Jahren mit Michael Olise, Luis Díaz und Tah. Der Wunschspieler für den Angriff heißt Anthony Gordon (25) von Newcastle United, einsetzbar auf allen Offensiv-Positionen in Kompanys 4-3-3-System. Der Königstransfer schlechthin wäre es, Achraf Hakimi (27) von PSG wegzulocken. Den Weltklasse-Rechtsverteidiger mit Offensiv-Turbo, eine Autorität für die Kabine, hat Vereinspatron Uli Hoeneß ins Spiel gebracht. Gelingt dieser Deal, wäre es eine symbolträchtige Botschaft an Paris: Wir kriegen Euch. Eines Tages.