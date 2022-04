Leon Goretzkas Ende der Leidenszeit - und einige Fragezeichen beim FC Bayern

Seit Anfang Dezember hat Leon Goretzka kein Spiel mehr bestritten. Gegen Freiburg ist er im Kader des FC Bayern.

München - Nicht drei, sondern vier Fragezeichen wabern Bayern-Trainer Julian Nagelsmann durch den Kopf, wenn er an seinen Kader für das Auswärtsspiel am Samstag beim SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) denkt.

Mit Robert Lewandowski, Niklas Süle und Leon Goretzka traten drei angeschlagene Spieler die Reise in den Breisgau an, einer blieb zu Hause in München bei seiner hochschwangeren Lebenspartnerin Lina Meyer: Joshua Kimmich (27). Das gemeinsame dritte Kind wird in diesen Tagen erwartet. Der Mittelfeldspieler hatte schon die beiden WM-Testländerspiele der Nationalelf sausen lassen, um bei seiner Familie zu sein.

Kimmich-Einsatz in Freiburg eine Frage der Zeit

Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit. "Ich habe mit Josh besprochen, dass er, wenn alles ruhig bleibt, nach Freiburg nachreisen kann", sagte Nagelsmann. Man habe eine Deadline festgelegt, bis wann es noch Sinn mache.

Familienvater Nagelsmann (zwei Kinder) verständnisvoll: "Wir geben ihm die Zeit, bei seiner Frau und den Kids zu bleiben. Wir hoffen, dass das Kind gesund zur Welt kommt, und hoffen auch, dass er spielen kann. Er hat am Donnerstag unfassbar gut trainiert. Die Geburt geht aber vor."

Schmerzhafte Rippenprellung: Lewandowski vor Freiburg angeschlagen

Und die anderen drei Fragezeichen? Bei Weltfußballer Robert Lewandowski, der sich während der erfolgreichen WM-Qualifikation mit Polen gegen Schweden (2:0) eine schmerzhafte Rippenprellung zugezogen hat, "müssen wir schauen, wie schmerzempfindlich die Rippe noch ist. Es ist eine unangenehme Stelle. Wenn das Schmerzbild so ist, wie es am Donnerstag war, lässt das keine Zweikampfsituationen zu. Da werden wir kein Risiko eingehen", meinte Nagelsmann.

"Wir wollen ihn auf jeden Fall am Mittwoch (im Viertelfinalhinspiel der Champions League beim FC Villarreal; d.Red.) fit haben. Trotzdem wäre es nicht verkehrt, wenn er Spielzeit bekommt, um im Rhythmus zu bleiben. Ich gehe davon aus, dass er im Kader sein wird und auch spielen kann. Am Ende ist die Frage, wie lange er spielt", so Nagelsmann weiter. Lewy soll beginnen. Zumal Mittelstürmer-Backup Eric Maxim Choupo-Moting wegen einer Corona-Infektion definitiv ausfällt.

Nach vier Monaten: Goretzka-Comeback in Freiburg?

Fragezeichen Nummer zwei: Leon Goretzka, der Rückkehrer. "Er hat ein bisschen muskuläre Probleme mit der Hüfte, ansonsten hat er herausragend gut trainiert. Ich würde ihn gerne spielen lassen", meinte Nagelsmann.

Erstmals seit Anfang Dezember wird der Mittelfeldspieler damit im Kader stehen, die langwierigen, nervenden Patellasehnenprobleme sind überwunden. Sieht nach einer Einwechslung des 27-Jährigen aus.

Süle kehrt zurück, sitzt aber zunächst wohl auf der Bank

Schließlich Nummer drei: Niklas Süle (26), der am Donnerstag laut Nagelsmann "solide" bzw. "okay" trainiert hat. Nach seinem leichten Muskelfaserriss, zugezogen vor zweieinhalb Wochen, habe er "muskulär keine Probleme mehr".

Dennoch klingen des Trainers Aussagen sehr danach, dass der Innenverteidiger erst einmal auf der Bank Platz nimmt. "Man hat gesehen, dass ihm noch ein bisschen Rhythmus fehlt. Ob er anfängt, weiß ich noch nicht, aber es ist geplant, dass er Spielzeit bekommt, auch im Hinblick auf Mittwoch", sagte Nagelsmann. Heißt wie auch bei den anderen Wackelkandidaten: Villarreal ist wichtiger als Freiburg, Champions League geht vor Bundesliga.

Mit Alphonso Davies planen die Bayern nach der Herzmuskelentzündung spätestens zum Rückspiel gegen Villarreal (12. April).