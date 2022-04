SC Freiburg gegen FC Bayern München: Abwehrschlacht oder Torrekord?

Wenn sich am Samstag der FC Bayern und der SC Freiburg gegenüberstehen, duellieren sich die derzeit zwei defensivstärksten Teams der Liga. Bayern-Stürmer Robert Lewandowski will daran etwas ändern, könnte er doch im Breisgau einen neuen Ligarekord aufstellen.

München - Die Länderspielpause ist vorbei, für die Spieler des FC Bayern steht nun wieder der Bundesligaalltag an. Und der führt die Münchner am Samstag (15.30 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) ins Breisgau zum SC Freiburg.

Zwar spricht die Bilanz der letzten 37 Bundesliga-Spiele gegen Freiburg klar für die Münchner (28 Siege, 8 Remis, 1 Niederlage), doch wenn die Freiburger gegen München punkten konnten, dann immer vor heimischen Publikum. So endete auch der letzte Besuch der Bayern im Breisgau mit 2:2.

SCF vs. FCB - Duell der zwei defensivstärksten Teams

Und mit dem SC Freiburg hat der FC Bayern das aktuell zweitstärkste Defensivteam der Liga vor der Brust. Nach 27 Spieltagen haben die Münchner 28 Gegentreffer auf dem Konto, die Freiburger nur einen mehr. In neun Begegnungen konnte sowohl der FCB als auch der SCF eine Weiße Weste bewahren.

Und auch zwischen den Pfosten stehen die derzeit zwei besten Keeper, welche die Liga aktuell zu bieten hat. Freiburg Schlussmann Mark Flekken konnte bisher 79 Prozent der Bälle aufs Tor abwehren, Manuel Neuer weist eine Abwehrquote von 73 Prozent auf.

Während sich beide Teams in der Defensive derzeit nicht viel schenken, sind es in der Offensive ein bisschen anders aus.

In den bisherigen 27 Bundesligaspielen schoss der FC Bayern bereits 81 Tore, so viele wie noch kein Team zuvor zu diesem Zeitpunkt der Saison. Der Ligarekord der Bayern von 101 Toren in einer Saison aus der Spielzeit 1971/72 wackelt. Und seit dem 0:0 gegen RB Leipzig im Februar 2020 haben die Münchner in den darauffolgenden 74 Bundesliga-Spielen immer mindesten ein Tor erzielt.

Die Freiburger selbst durften in der Saison 2021/22 bisher 43-Mal jubeln - auch gegen die Bayern?

Stellt Lewandowski in Freiburg neuen Ligarekord auf?

Die Wahrscheinlichkeit, dass Robert Lewandowski in Freiburg jubeln wird, liegt indes hoch. Bereits 31 Mal trug sich der polnische Weltfußballer in dieser Saison bereits in die Torschützenliste ein und gegen die Breisgauer trifft Lewandowski besonders gerne. In seinen letzten sechs Partien gegen den SC Freiburg erzielte der Bayern-Star immer mindestens einen Treffer.

Sollte der Pole auch am Samstag treffen, würde er mit 18 oder mehr Auswärtstoren in einer Saison einen neuen Ligarekord aufstellen. Diesen teilt sich Lewandowski im Moment noch mit Jupp Heynckes (1973/74) und Timo Werner (2019/20).

Freiburger Europa-Park Stadion erstmals ausverkauft

Ob es einen neuen Torrekord geben wird, steht derzeit noch in den Sternen, eine Premiere wird es aber auf alle Fälle geben. Seit Oktober 2021 spielt der SC Freiburg im neuen Europa-Park Stadion, am Samstag wird die Arena erstmals ausverkauft sein. Die 34.700 Karten für das Spiel waren binnen Minuten ausverkauft, wie der SC Freiburg mitteilte.