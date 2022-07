Leistungstests absolviert: Neuzugang Ryan Gravenberch startet beim FC Bayern

Leistungstests und Medizinchecks sind abgeschlossen, am Montag startet der FC Bayern mit dem ersten Training in die Vorbereitung. Noch steht Trainer Julian Nagelsmann aber nur eine kleine Spielergruppe zur Verfügung.

München - Am Sonntag war dann auch der erste Neuzugang an der Säbener Straße zu sehen: Ryan Gravenberch (20) kam für die Leistungstests und medizinischen Checks vorbei, grüßte die wartenden Fans aus seinem Auto heraus und schrieb Autogramme.

Erstes Bayern-Training am Montagvormittag

Einen Tag später, am Montag, steht das erste Training in der Vorbereitung für Gravenberch und Co. an (Start um 10 Uhr) – vorerst noch ohne zahlreiche Topstars: Bayerns Nationalspieler steigen erst zwischen dem 8. und 12. Juli wieder ein. Dann werden auch die weiteren Neuverpflichtungen Noussair Mazraoui (24) und Sadio Mané (30) erstmals zu sehen sein.

Aktuell hat Trainer Julian Nagelsmann nur neun Profis beisammen, am Samstag versammelten sich unter anderem Ersatztorhüter Sven Ulreich, Innenverteidiger Dayot Upamecano, Linksverteidiger Omar Richards und Stürmer Joshua Zirkzee im Leistungszentrum. Zirkzee könnte genauso wie Verteidiger Chris Richards in dieser Transferperiode noch verkauft oder verliehen werden.

Teampräsentation in der Arena Mitte Juli

Vor der offiziellen Teampräsentation in der Allianz Arena am 16. Juli soll dann die Münchner Mannschaft komplett auf dem Trainingsplatz stehen. Das erste Pflichtspiel findet am 30. Juli statt: In Leipzig treffen die Bayern beim DFL-Supercup auf DFB-Pokalsieger RB Leipzig.