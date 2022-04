Kurioser Zwischenfall in Freiburg: FC Bayern plötzlich mit zwölf Mann auf dem Platz

Beim 4:1-Sieg des FC Bayern beim SC Freiburg ist es zu einer minutenlangen Unterbrechung gekommen. Grund war ein Missverständnis bei der Auswechslung von Kingsley Coman, wodurch für mehrere Sekunden zwölf Münchner Spieler auf dem Platz waren.

Julian Nagelsmann wollte in Freiburg Marcel Sabitzer für Kingsley Coman einwechseln, dabei kam es zu einem kuriosen Zwischenfall.

Freiburg - Sachen gibt's, die gibt's eigentlich nicht: Am Samstagnachmittag ist es während der Partie des FC Bayern beim SC Freiburg (4:1) zu einem äußerst kuriosen Zwischenfall gekommen, der eine minutenlange Unterbrechung zur Folge hatte.

Das war passiert: In der 86. Minute wurde Kingsley Coman, der unmittelbar zuvor das 3:1 erzielt hatte, für Marcel Sabitzer ausgewechselt. Der Franzose hatte das aber offenbar zunächst nicht mitbekommen und blieb vorerst auf dem Platz, was wiederum dem Schiedsrichter Christian Dingert entgangen war. So hatten die Münchner für kurze Zeit zwölf Mann auf dem Platz.

Wechselfehler beim FC Bayern: Auch Kahn kommt in den Innenraum

Rund 20 Sekunden später wurde der Unparteiische von den Freiburgern auf die Überzahl aufmerksam gemacht, der das Spiel daraufhin unterbrach. Während der minutenlangen Pause diskutierten Spieler und Verantwortliche beider Seiten hektisch miteinander, selbst Vorstandsboss Oliver Kahn begab sich von der VIP-Tribüne nach unten in den Innenraum.

Hat der Wechselfehler des FC Bayern Konsequenzen?

Laut Paragraf 17 Absatz 4 der Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB) könnte dies Folgen für die Wertung der Partie haben. "War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0:2 verloren und für den Gegner mit 2:0 gewonnen zu werten, es sei denn, das Spiel war nach dem Einsatz des nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers noch nicht durch den Schiedsrichter fortgesetzt", heißt es dort.

Freiburg müsste allerdings Protest einlegen, damit die Panne ein Nachspiel hat. "Wir haben den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht, dass Bayern elf Feldspieler auf dem Platz hat", sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier bei "Sky": "Das war skurril, das habe ich so noch nicht gesehen. Er könne die Konsequenzen "nicht beurteilen. Jetzt müssen wir alle ein bisschen runterkommen und drüber nachdenken."