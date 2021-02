Kritik am FC Bayern: Schlagabtausch zwischen Karl Lauterbach und Hansi Flick

Bayern-Coach Hansi Flick reagiert auf die Kritik von SPD-Mann Karl Lauterbach im Hinblick auf die Rückreise von Thomas Müller nach Deutschland und nutzt die Gelegenheit für eine Brandrede zur aktuellen Corona-Politik.

München – Bayern-Trainer Hansi Flick hat die von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geäußerte Kritik am aktuellen Umgang des FC Bayern mit der Corona-Pandemie entschieden zurückgewiesen. "Der Herr Lauterbach hat immer zu irgendwas einen Kommentar abzugeben" und "so langsam kann man die sogenannten Experten gar nicht mehr hören" , sagte er am Sonntagmittag bei der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Montagsspiel gegen Arminia Bielefeld (20.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker). Wenn man nicht direkt in der Verantwortung stehe, sei es immer einfach, eine Situation hintenraus zu bewerten.

Katar-Reise des FC Bayern "unser Job, unser Business"

Der Profifußball habe zwar einen Sonderstatus, gehe aber damit verantwortungsvoll um, führte Flick weiter aus, besonders die drei bisher beim FC Bayern infizierten Spieler, Leon Goretzka, Thomas Müller und Javi Martínez. Die Reise zur Klub-WM nach Katar sei "unser Job, unser Business. Das ist eine Sache, die wir machen müssen." Allein schon der Tatsache wegen, dass der Wettbewerb auf der Welt ein höheres Ansehen genieße als in Europa und Deutschland.

Am Sonntagnachmittag antwortete Lauterbach per Twitter auf den Flick-Rüffel und deutete an, dass er die Kritik an seinen Aussagen als unfair empfinde. Er habe sich lediglich geäußert, weil er von Journalisten zu dem Thema befragt worden sei.

Lauterbach hatte zuvor in einem Interview mit die Rückführung des infizierten Thomas Müller aus Katar als "normalerweise [...] natürlich undenkbar" und "verheerendes Signal" bezeichnet. Auch den Vorschlag von Bayern-Boss Karl-Heiz Rummenigge, man könne mit einer Priorisierung von Profifußballern bei der Impfung die Impfbereitschaft erhöhen, hatte Lauterbach scharf kritisiert: "Der Vorwand, die Spieler würden die Impfung brauchen, um die Impfbereitschaft der Fans zu erhöhen, ist natürlich abwegig und vorgeschoben, die Privilegierung der Spieler zu rechtfertigen."

Karl Lauterbach ist der Gesundheitsexperte der SPD. © Kay Nietfeld/dpa

Flick: Politik tut zu wenig, um Bevölkerung Zuversicht zu geben

Flick nutzte die Chance, um nach seinen Ausführungen einen eindringlichen Appell an die Politik und jene Experten zu richten, die sich aus der Entfernung zu Wort zu verschiedenen Themen meldeten. "Ich finde, die sogenannten Experten, die Politik, die sollten sich zusammensetzen und wirklich mal eine Strategie entwickeln, dass man irgendwann auch mal wieder Licht am Ende des Tunnels sieht. Das ist aktuell zu wenig, gerade für die Bevölkerung, für die Bürger, die nicht in so einer Situation sind wie wir Fußballer oder die Sportler allgemein", so der 55-Jährige. Flick habe "manchmal das Gefühl, dass jeder aus der Situation seinen Profit schlagen will. Wie kann er bei der nächsten Wahl vielleicht die Prozentpunkte mehr machen und das ist weit am Thema vorbei".

Rückendeckung gab Flick in dem Zusammenhang Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich "nie selbst zu wichtig nimmt" und ebenfalls immer harter Kritik von Experten und Politiker-Kollegen ausgesetzt sei. "Ich finde, da sollte man dann irgendwann ein Miteinander finden, um möglichst den Menschen in Deutschland und dann auch der ganzen Welt ein bisschen Zuversicht für die Zukunft zu geben. Und das ist aktuell nicht der Fall", schloss Flick seine Brandrede.