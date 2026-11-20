Die Musiala-Debatte beim FC Bayern: Uli Hoeneß stellt die unbequeme Frage nach der Zukunft des 23-Jährigen – der Vertrag des Top-Verdieners wird "bewertet". Der Auftritt war intern abgesprochen.

Es ist das heißeste Eisen momentan beim FC Bayern, das sensibelste und daher intern wie extern meistdiskutierte Thema: Die Gegenwart und Zukunft von Jamal Musiala. Wie geht man mit dem begnadeten Spielmacher um, wenn dieser seine Genialität in naher und mittlerer Zukunft nicht mehr auf den Platz bringt? Wenn der 23-Jährige, der an einer neurologischen Dysfunktion leidet und daher in unbekannten wie unregelmäßigen Abständen kurzfristige Absencen erleidet, nicht mehr – auf gut Deutsch – der Alte wird – was dann?

Medizinische Odyssee und lange Pause

Nach einer Mitte August angepassten Medikation war Musiala in der Sommer-Vorbereitung zwei Mal auf dem Platz zusammengebrochen, wurde von Neurologen intensiv untersucht. Er kehrte Anfang September in den Spielbetrieb zurück, zog sich kurz vor Anpfiff des Nations-League-Auftakts der Nationalelf Ende September in Amsterdam gegen die Niederlande einen Muskelfaserriss zu. Knapp zwei Monate dauerte es, ehe die Nummer "10" sich über die Reha im Training zurück in den Kader arbeitete. Eine ungewöhnlich lange Zeit für einen Profi nach einer solchen Muskelverletzung. Doch die Ärzte und Trainer Vincent Kompany gaben Musiala alle Zeit, um die durch die WM in Nordamerika verkürzte Vorbereitung nachzuholen. Lieber jetzt im Herbst – unterbrochen durch zwei Länderspielfenster von insgesamt fünf Wochen – auf den Kreativkopf verzichten als in der Crunchtime ab Februar/März. Wenn da nicht das andere Thema wäre, die Absencen. Die große Unbekannte.

Ein älterer Funktionär des FC Bayern blickt nachdenklich – er hat die heikle Diskussion um Jamal Musialas Zukunft und Millionenvertrag öffentlich angestoßen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Hoeneß bricht das Schweigen

Und es war – bei allem Respekt – der Alte, sprich Vereinspatron Uli Hoeneß (74), der vor knapp zwei Wochen mit der unbequemen Wahrheit in die Öffentlichkeit ging. "Jamal hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist", sagte Hoeneß im BR und stellte als Frage in den Raum: "Aber ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte?"

Klar, das ist seriös nicht zu beantworten – doch allein die Frage! In Bezug auf Musialas Gehalt, das bei rund 25 Millionen Euro pro Jahr liegen soll, benannte Hoeneß das heiße Eisen konkret: "Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Aber stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht." Ein Unding? Ein No-Go, weil der Ehrenpräsident das Thema der Öffentlichkeit aufs Silbertablett legte? Nein, nach AZ-Informationen war es intern abgesprochen, dass es Hoeneß sein soll, der mit den Gedanken, die den Verein beschäftigen, als Erster rausrückt. Die Wucht des Echos kann keiner so gut abfedern wie Hoeneß. Zur Erinnerung: Im Frühjahr 2025 war es auch der Bayern-Patron, der öffentlich den Abschied von Fan-Liebling und Vereins-Legende Thomas Müller einleitete.

Aufsichtsrat, Verantwortung und Millionenvertrag

Vergangenen Montag beschäftigte sich der FCB-Aufsichtsrat auf seiner Sitzung intensiv mit dem heiklen Thema Musiala. Und so verwunderte es nicht, dass Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen am Mittwochabend auf dem AZ-Sofa sagte: "Uli ist mit dem Thema sensibel umgegangen, gleichzeitig haben wir alle auch eine Verantwortung für den Klub." Will sagen: Bei aller Unterstützung für den Spieler, der im Februar 2025 einen super-dotierten Vertrag bis 2030 unterschrieb, geht es eben ums Geld. Dreesen bei der AZ-Veranstaltung weiter: "Wir werden es bewerten und uns mit der Familie und dem Management zusammensetzen. Entweder freuen wir uns und es ist der alte Jamal oder, wenn er auf dem Weg dahin ein anderer wird, muss man miteinander sprechen." Über einen Gehaltsverzicht? Schließlich ist Musiala nach Harry Kane der Top-Verdiener des Kaders.

FCB-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen spricht auf dem AZ-Sofa über den sensiblen Umgang des FC Bayern mit Jamal Musialas Zukunft und seinem Millionenvertrag. © Bernd Wackerbauer

Zwischen Schutz, Skepsis und Szenario „Fall X“

Dass die sportliche Führung um Kompany ("Was Jamal im Moment zeigt, sind Wahnsinns-Mentalität und Hunger") und Max Eberl den Spieler öffentlich schützt und stark redet, ist nur allzu logisch. "Die Sorgen um ihn haben wir alle", betonte der Sportvorstand. Eberl sagte aber auch: "Wir sind nicht naiv. Wir laufen nicht blind in etwas hinein." Man will, auch juristisch, vorbereitet sein für den Fall X beim FC Bayern. Ansonsten bleibt nur: Hoffen und Bangen. Und Rechnen.