Koa Neuer? Koa Problem! FC Bayern hat vollstes Vertrauen in Ulreich

Ohne Kapitän Manuel Neuer startet der FC Bayern in die heiße Saisonphase. Trainer Julian Nagelsmann macht sich mit Sven Ulreich im Tor aber keine Sorgen: "Wir sind da gut aufgestellt."

München - Koa Neuer? Koa Problem! Julian Nagelsmann hat nach dem schmerzhaften Ausfall von Kapitän Manuel Neuer volles Vertrauen in Ersatztorwart Sven Ulreich.

"Er hat eine gewisse Erfahrung. Er hat Manu schon einmal über einen längeren Zeitpunkt vertreten. Er wird eine gute Leistung bringen, auch die nächsten Wochen. Wir sind da gut aufgestellt", sagte Bayern Münchens Trainer vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) und mit Blick auf die Champions League gelassen.

FC Bayern: Ulreich vertrat Neuer erst im Januar

Erfolgsgarant Neuer ist am vergangenen Sonntag am rechten Knie operiert worden und fällt einige Wochen aus - unter anderem auch für das Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am kommenden Mittwoch bei RB Salzburg. Für Ulreich steht der dritte Pflichtspieleinsatz in dieser Saison bevor, zuletzt hatte er Neuer Anfang Januar beim 1:2 gegen Gladbach vertreten müssen.

Dass sich ohne Neuer das Spiel der Bayern großartig verändern wird, erwartet Nagelsmann nicht. Zwar sei der DFB-Kapitän "auf einem Niveau wie jeder Feldspieler" und "outstanding", so der Bayern-Coach, aber auch Ulreich soll "sich am Aufbau beteiligen und eine offensive Position einnehmen". Er werde der Mannschaft jetzt nicht sagen: "Spielt keine Rückpässe."

Mit Neuer ist wohl erst Mitte März wieder zu rechnen. Ulreich, der im Sommer vom Hamburger SV nach München zurückgekehrt war, bietet sich bis dahin die Chance, sich für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags zu empfehlen. Insgesamt absolvierte Ulreich zwischen 2015 und 2020 sowie in dieser Spielzeit 72 Pflichtspiele für den Rekordmeister, kassierte dabei 79 Gegentore und hielt 23-mal die Null.

Bayern-Präsident Hainer: Ohne Neuer "ist es nicht einfach für uns"

Ohne Neuer, sagte Präsident Herbert Hainer, sei es "natürlich nicht einfach für uns". Die Mannschaft sei "aber so stark, die wird das sicher positiv überstehen".

Das erwartet auch Nagelsmann, der neben Neuer noch auf die Nationalspieler Leon Goretzka, den nach wie vor Probleme an der Patellasehne plagen, Jamal Musiala (positiver Corona-Test) und Alphonso Davies (Herzmuskelentzündung) verzichten muss.

Der Anspruch sei, so der Bayern-Coach, den Neun-Punkte-Vorsprung auf Borussia Dortmund "zu halten oder auszubauen". Er hätte "gerne um 17.18 Uhr das Gefühl des Siegens wieder". So wie beim 7:0 im Hinspiel gegen den VfL.