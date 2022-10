Kingsley Comans rotes Comeback-Ende

Nach längerer Verletzungspause muss Kingsley Coman schon wieder passen: Wegen einer roten Karte ist er nun gesperrt.

Dortmund - Ein Platzverweis zur Unzeit - im doppelten Sinne. Erstens: Als Kingsley Coman in der 90. Minute wegen eines taktischen Fouls (er hielt Dortmunds davoneilenden Karim Adeyemi fest) die Ampel-Karte sah, stand es noch 2:1 für die Bayern. Und zweitens ganz persönlich für den 26-jährigen Franzosen, der beim BVB nach vier Wochen sein Comeback gegeben hatte.

Erst Muskelfaserriss, dann Gelb-Rot

Wegen eines Muskelfaserrisses verpasste Coman fünf Pflichtspiele, kam in Dortmund zur Pause für den schwachen Serge Gnabry. Doch die linke Seite (Josip Stanisic ersetzte den verletzt ausgewechselten Alphonso Davies) schwächelte und Coman wusste sich nur mit zwei Fouls zu helfen. Gegen den SC Freiburg am kommenden Sonntag ist er nun gesperrt, kann aber am Mittwoch beim Champions-League-Auswärtsspiel bei Viktoria Pilsen gebracht werden.