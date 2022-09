Kingsley Coman nimmt den FC Bayern in die Pflicht: "Wir müssen noch viel besser werden"

Kingsley Coman hat sich und seine Teamkollegen vom FC Bayern in einem Interview in die Pflicht genommen. Für ihn muss diese Spielzeit deutlich erfolgreicher werden. Zudem sprach er über seine Zukunftsabsichten und eine mögliche Rückkehr zu PSG.

München - Kingsley Coman ist auf dem Platz für deutliche Aktionen bekannt. Jetzt ist ihm das auch in einem Interview mit "RMC" gelungen. In aller Deutlichkeit nahm er sich und seine Teamkollegen vom FC Bayern in die Pflicht. Zu den Saisonzielen sagte er: "Wir müssen noch viel besser werden."

Kingsley Coman über die Saisonziele des FC Bayern

Klar, die zehnte Meisterschaft in Folge im Frühling hatte auch Kingsley Coman ausgiebig gefeiert. Am frühen Aus im DFB-Pokal und an der bitteren Niederlage gegen den FC Villarreal in der Champions League hat der Bayern-Star aber immer noch zu knabbern. Bei einem Sponsorentermin eines Sportausstatters gab er hohe Ziele für die nächste Saison aus und sprach auch über seine eigene Zukunft.

Kingsley Coman will Titel mit dem FC Bayern sammeln

"Ich fühle mich körperlich großartig und habe dieses Jahr große Erwartungen. Ich werde alles geben, um meinen Mannschaften zu helfen, so viele Trophäen wie möglich zu gewinnen", erklärte der Rechtsaußen. Mit dem FC Bayern will er besser abschneiden als in der letzten Saison, mit der französischen Nationalmannschaft steht im November die Weltmeisterschaft an.

Kingsley Coman hat mit dem FC Bayern schon sieben Mal die Meisterschaft gewonnen. © imago/aal.photo

Coman: "Es liegt an uns, die Arbeit auf dem Platz zu erledigen"

Doch vorerst nahm er sich und seine Teamkollegen in die Pflicht. "In diesem Jahr hat der Verein alles getan, um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Mannschaft haben. Die Verantwortlichen haben sehr gute Arbeit geleistet und es liegt an uns, die Arbeit auf dem Platz zu erledigen."

Coman kann sich Karriereende beim FC Bayern vorstellen

Auf eine mögliche Rückkehr zu Paris Saint-Germain angesprochen, sagte Coman: "Vor einer Rückkehr zu PSG besteht eine viel bessere Chance, dass ich eine neue Liga entdecke, um eine neue Erfahrung zu machen."

Doch zunächst gilt es für ihn, die hochgesteckten Ziele mit dem FC Bayern in dieser Saison zu erreichen. Coman hat noch einen Vertrag bis 2027 und kann sich sogar ein Karriereende beim FC Bayern vorstellen. "Ich habe verlängert, weil ich vorhabe, lange hierzubleiben, vielleicht sogar meine ganze Karriere, das wissen wir noch nicht."