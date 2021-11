Kimmich und Co. in Isolation: Ab wann dürfen sich die Quarantäne-Bayern freitesten?

Nach dem positiven Corona-Test bei Niklas Süle befinden sich aktuell fünf Spieler des FC Bayern in Quarantäne. Womöglich können sie sich mit einem negativen PCR-Test in der kommenden Woche freitesten und wären dann auch beim nächsten Ligaspiel in Augsburg dabei.

12. November 2021 - 16:20 Uhr | AZ