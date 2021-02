Keine Starterlaubnis: FC Bayern fliegt mit über sieben Stunden Verspätung

Das hatten sich Verantwortliche und Spieler des FC Bayern sicher anders vorgestellt: Die Abreise zur Klub-WM nach Katar verzögerte sich extrem, in Berlin ging es dabei wohl nur um Sekunden.

Die Anreise des FC Bayern zur Klub-WM in Katar ist zur harten Geduldsprobe geworden. am Freitagabend gegen Hertha BSC war der deutsche Rekordmeister eilig aus dem Olympiastadion verschwunden, um den Flug nach Doha zu bekommen. Vorgesehen war dieser auf dem Flughafen BER für 23.15 Uhr.

Rummenigge bedient: Beim Abflug in Berlin ging es wohl um Sekunden

Am Samstagmorgen aber twitterten die Bayern: "Wegen verweigerter Starterlaubnis hebt der FC Bayern jetzt mit mehr als siebenstündiger Verspätung zur FIFA Klub-WM nach Doha ab."

Das Flugzeug der Bayern wurde am späten Abend noch enteist, war aber nach einem um 23.59 Uhr startklar. Es wird so richtig knapp für die Bayern - ihnen bleibt noch eine Minute, denn ab Mitternacht herrscht am BER Nachtflugverbot. Ernüchterung und Frust sind dann groß: Die Maschine darf nicht abheben, weil sie nun wohl 30 Sekunden über der erlaubten Startzeit liegt.

"Wir fühlen uns von den zuständigen Stellen bei der brandenburgischen Politik total verarscht. Die Verantwortlichen wissen gar nicht, was sie unserer Mannschaft damit angetan haben", zitiert "Bild" Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.