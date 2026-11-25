Jamal Musiala steht beim Champions-League-Spiel des FC Bayern in Lille nicht in der Startelf. Lennart Karl steht als einziger nomineller Offensivspieler im Aufgebot.

Er ist derzeit das große Thema an der Säbener Straße: Jamal Musiala. Am Dienstag kam es am Vereinsgelände zu einem Treffen zwischen dem Klub und den Beratern des Spielers, Christian Schmid und Tobias Altschäfl (11Wins). "Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem", verkündeten die Münchner im Nachgang zu dem Meeting am Mittwoch: "Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung."

Musiala gegen Lille in der Startelf

Ob die Wogen nach den öffentlichen Aussagen der Bayern-Bosse – sowohl Ehrenpräsident Uli Hoeneß, als auch CEO Jan-Christian Dreesen und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge hatten zuletzt einen möglichen Gehaltsverzicht Musialas ins Spiel gebracht – zumindest etwas geglättet sind? Klar ist: Musiala selbst reiste mit zum Auswärtsspiel in der Champions League nach Lille. Trainer Vincent Kompany beorderte ihn dennoch nicht in die Startelf.

Und das, obwohl der Belgier zahlreiche Verletzungen zu beklagen hat. In der Offensive fehlen aktuell Harry Kane, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Michael Olise. Oder anders: Neben Musiala und Luis Díaz, der erstmals wieder auf der Bank sitzt, hatte Kompany nur Lennart Karl und Amateure-Derby-Held Tim Binder als gelernte Offensivspieler zur Verfügung.

Reiste mit dem FC Bayern nach Lille: Jamal Musiala. © IMAGO

Brown gegen Lille auf dem Flügel

Entsprechend entschied er sich, Karl aufzustellen. Im Sturmzentrum spielte aber Konrad Laimer. "Da möchte ich nicht so viel zu sagen", meinte Kompany bei "DAZN" noch vor Anpfiff: "Trotzdem ist es wichtig, dass wir trotz der Aufstellung Torgefahr haben. Wir haben Jungs, die laufen und kämpfen können."

Ob Musiala Einsatzminuten bekommt? Am Dienstag zeigte er sich im Abschlusstraining unbeeindruckt von den jüngsten Ereignissen. Musiala lächelte viel, wirkte nicht belastet. Immerhin: Wenige Tage zuvor hatte der 23-Jährige nach seinem Muskelfaserriss sein Comeback gegen den 1. FC Köln (bekam von Trainer Vincent Kompany 20 Minuten) gefeiert.

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Kompany spricht über die Situation von Musiala

"Meine Empfehlung für alle Leute, die ein bisschen Druck bei der Arbeit erleben, heißt es, den Fokus zu behalten", so Kompany: "Der Druck ist heute nicht auf Jamal oder Lucho. Die haben einen Weg zu gehen." Der Trainer des FC Bayern erlebt Musiala dieser Tage sehr fokussiert. "Wir haben unsere Blase und innerhalb dieser ist es sehr ruhig, auch wenn es außen sehr laut ist."

Freund kommentierte die Situation von Musiala ebenfalls: "Es gibt aktuell viele Diskussionen. Das Wichtigste ist, dass wir Ruhe reinbekommen. Wir sind sehr froh, dass er von seiner Verletzung zurück ist. Wir wollen einfach wieder den Sport sprechen lassen. Für das ist Jamal hier und da werden wir ihn unterstützen." Ob man aktuell nicht mit einer Sprache spricht?

Sportvorstand des FC Bayern: Christoph Freund. © IMAGO

Freund: "Wir sind ein großer Verein"

"Wir sind ein großer Verein", antwortete Freund: "Es gibt verschiedene Positionen und Aufgaben im Verein. Wir im Sport arbeiten eng zusammen und tauschen uns regelmäßig aus. Und es gibt einen großen Verein und da möchte jeder das Beste für den FC Bayern. Aber es gibt den kurzfristigen sportlichen Erfolg und langfristige Planungen."