Katerstimmung beim FC Bayern: Kahn nimmt Spieler in die Pflicht

Es gab schon fröhlichere Oktoberfestbesuche des FC Bayern, auch wenn es in den vergangenen Jahren oft mit Frust auf die Wiesn ging. Vorstandschef Oliver Kahn will die Länderspielpause zur Aufarbeitung nutzen. Er appelliert an die Stars.

19. September 2022 - 07:13 Uhr | AZ/dpa