Joshua Zirkzee: Sein Ziel bleibt der FC Bayern

Der derzeit an den RSC Anderlecht 20-Jährige sorgt in Belgien mit Toren am Fließband für Furore. Der Mittelstürmer sagt: "Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann ein wichtiger Spieler von Bayern werde."

München/Anderlecht - Beim RSC Anderlecht macht Joshua Zirkzee derzeit das, was er eigentlich ohnehin am besten kann: Tore schießen.

Joshua Zirkzee: Ist ihm der nächste Entwicklungsschritt gelungen?

In 26 Ligaspielen für den belgischen Rekordmeister, an den er seit August vom FC Bayern ausgeliehen ist, gelangen dem Stürmer bereits zwölf Treffer und sechs Vorlagen, in vier Pokaleinsätzen kommen noch jeweils zwei weitere Tore und Assists hinzu.

Beim 4:1 gegen KAS Eupen schnürte er zuletzt seinen dritten Doppelpack in dieser Saison. Dem 20-Jährigen scheint der ersehnte Entwicklungsschritt vom vielversprechenden Talent zum Torjäger endlich gelungen zu sein.

RSC-Coach Company ist eine wichtige Vertrauensperson für Zirkzee

"Ich genieße das Umfeld bei Anderlecht. Die Leute um mich herum geben mir viel Selbstvertrauen, das Trainerteam und auch meine Mitspieler. Das ist die Grundvoraussetzung für gute Leistungen", sagte Zirkzee zu und "goal.com" über die Gründe für seinen persönlichen Aufschwung.

Joshua Zirkzee (Mitte) jubelt mit seinen Mitspielern. © imago/Panoramic International

Einer davon heißt auch Vincent Company. In dem belgischen Ex-Profi als Trainer hat der Niederländer genau die Vertrauensperson in Anderlecht gefunden, die ihm in München bislang offenbar fehlte. "Er sorgt dafür, dass ich jeden Tag heiß bin. Es ist großartig, einen Trainer zu haben, der seinen Glauben auf einen Spieler übertragen kann", sagte er.

Kompany und der RSC sollen durchaus Interesse daran haben, Zirkzee im Sommer fest zu verpflichten. Dessen Vertrag in München gilt allerdings noch bis 2023. "Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann ein wichtiger Spieler von Bayern werde. Nach der Saison kehre ich zu Bayern zurück", stellte Zirkzee allerdings klar: "Wo ich danach spielen werde, hängt von den Aussichten auf Spielpraxis ab, denn das ist das Allerwichtigste für mich."

Mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, bei dem er sich mit seinen aktuellen Leistungen durchaus als möglicher Ersatz für Robert Lewandowski empfiehlt, habe er sich zum bislang letzten Mal "in der Saisonvorbereitung vor meinem Wechsel" unterhalten. Mit seinen Münchner Kumpels tauscht er sich dagegen fast täglich aus. Dazu gehören unter anderem mit Alphonso Davies, Jamal Musiala und Omar Richards.

Der letzte Eindruck, den Zirkzee in der Vorbereitung in München hinterlassen hat, war allerdings kein guter: In einem Testspiel gegen Ajax Amsterdam hatte er (fahr-)lässig eine Großchance verpatzt. "Dass ich diese Chance vergeben habe, war natürlich dumm. Viele Leute haben es anschließend hochstilisiert", sagte Zirkzee, "aber mir war das egal. Ich war in guter Form und wollte sie fortsetzen". In Anderlecht ist ihm das auch gelungen.